Probleme mit dem E-Rezept: „Man muss halt kreativ werden“

Vergangene Woche war es besonders schlimm. Einen halben Tag ging nichts in den Apotheken im Landkreis. Systemausfälle beim E-Rezept hatten deutschlandweit für Probleme gesorgt. „Wir können da halt gar nichts machen“, so beschreibt die Apothekerin Cindy Emonds die Situation. Bei der Stadtapotheke in Gundelfingen hat man sich dann Alternativen überlegt. Denn ohne E-Rezept können Kunden und Patienten keine Medikamente holen. „Man muss halt kreativ werden, um die Leute versorgen zu können“, findet Emonds.

Das E-Rezept ist derzeit, wieder einmal, in aller Munde. „Unzuverlässiger als die Deutsche Bahn“ sei das System sogar, sagte jüngst der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Und das will ja was heißen. Die ABDA kritisiert häufige Ausfälle und Störungen und warnt vor massiven Konsequenzen für Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind. Bei Apothekern und Ärzten im Landkreis Dillingen ist man geteilter Meinung, was das E-Rezept angeht.

Kostet das E-Rezept im Landkreis Dillingen weniger Fehler, aber mehr Nerven?

Cindy Emonds von der Stadtapotheke in Gundelfingen sagt weiter: „Wir als Mitarbeiter sind sehr zufrieden damit.“ Es gehe schneller und verursache weniger Fehler, auch weil die Kolleginnen und Kollegen nichts mehr von den rosa Zetteln abtippen müssten. Ausfälle oder Störungen gebe es zwar beim E-Rezept immer wieder, meist handle es sich allerdings um kleinere Probleme, die schnell behoben seien. Dass deutschlandweit vier Stunden lang gar nichts mehr geht, so wie vergangene Woche, sei sehr selten. Ihre Lösung war dann folgende: Die Apotheke behielt die Gesundheitskarten der Kundinnen und Kunden da, bis das System wieder funktionierte. Dann wurden die Medikamente ausgeliefert oder bereitgelegt. Oder die Apothekerin rief bei Ärzten an, damit diese wieder rote Zettel ausstellen. Oft sei bei Problemen mit dem E-Rezept aber weniger die Software schuld, sondern dass das Rezept auf der Karte noch nicht gespeichert ist. Etwa, wenn der Arzt es in der Arztpraxis noch nicht eingetragen hat.

Der Hausarzt Dr. Herbert Nuber aus Wertingen findet da ganz andere Worte: Das E-Rezept habe ihn mehr Nerven gekostet als Vorteile gebracht. „Weil es immer wieder Probleme gibt und nichts funktioniert“, wie er sagt. Er habe nahezu jeden Tag Probleme, mal zehn Minuten, mal zwei Stunden. Man könne sich dann zwar immer behelfen, nervig sei es dennoch. Nuber war von Anfang an skeptisch. Deshalb hat er vor der Einführung einen großen Vorrat an Rezeptzetteln kaufen lassen. „Wir haben zum Glück die Möglichkeit, auf konventionelle Methoden umzuschwenken.“ Doch auch er sagt: Anfangs war es noch schlimmer.

Probleme mit dem E-Rezept„Wenn keine Störung ist, dann läuft‘s ganz gut“

Das berichtet auch Josef Stuhler von der Marien-Apotheke in Wertingen. Die Anfangsschwierigkeiten habe man ad acta gelegt, Störungen wie die vergangene Woche seien selten, aber gravierend. „Wenn der Patient das Medikament dringend braucht, müssen wir dafür sorgen, dass ein Papierrezept ausgestellt wird“, beschreibt er seinen Lösungsansatz. „Aber das geht natürlich nur, wenn die Praxis vor Ort ist.“ Stuhler erklärt das Problem des E-Rezepts anhand eines Beispiels: Ein Kunde wollte ein Rezept von der Uniklinik Ulm einlösen. Doch auf der Karte war nichts hinterlegt. Anrufe und eine Mail nach Ulm liefen ins Leere, also fuhr der Patient noch einmal los. Von Wertingen nach Ulm und zurück. Wieder in der Apotheke war immer noch kein Rezept auf der Karte. Erst eine weitere Mail der Apotheke half. „Der Mann ist im Endeffekt 150 Kilometer gefahren für nichts und wieder nichts.“ Dabei handle es sich zwar um einen Ausreißer. Das Beispiel zeige aber, dass die Idee hinter dem E-Rezept nur funktioniert, wenn auch alles entsprechend von den Ärzten abgezeichnet wird.

Wie wichtig im Fall einer Störung der Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten ist, betont auch Werner Plepla von der Kesseltal-Apotheke in Bissingen. Das sei gerade gegenüber den Internetapotheken ein Vorteil. Beim Systemausfall vergangene Woche, habe er die Ärztinnen und Ärzte persönlich kontaktieren können und sie darum gebeten, die Rezepte auf Papier auszustellen. Er halte es für sinnvoll, sich diese Möglichkeit auch künftig offenzuhalten und die rosa Zettel nicht „komplett einzustampfen“. Bei Störungen gebe es sonst nämlich keine andere Möglichkeit mehr für Patientinnen und Patienten, an wichtige Arzneimittel zu kommen. Dies zeige, wie abhängig wir mittlerweile von der Technik sind. Plepla sagt, bei einem Internetausfall „kann ich im Prinzip zumachen“. Das heiße aber nicht, dass er das E-Rezept als sinnlos erachte. Im Gegenteil: „Wenn keine Störung ist, dann läuft‘s ganz gut“, fasst der 62-Jährige zusammen.