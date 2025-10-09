Warum ein weltbekannter Graffiti-Art-Künstler auch in Meitingen ein Werk sprüht

Dass ein Künstler, der bereits mit einem Verdienstorden vom französischen Präsidenten ausgezeichnet wurde, in der Dillinger Stadtgalerie ausstellt, ist keine Selbstverständlichkeit – und auch nicht der nächste Weg für den Street-Artisten. Denn Christian Guémy alias C215 lebt in Paris. Seine Straßenkunst ziert hauptsächlich Großstädte, wie etwa Barcelona, London oder Rom. Nun hat er fünf Graffiti von bedeutenden Persönlichkeiten aus der Region in den Landkreisen Dillingen und Augsburg hinterlassen. Wie kam es dazu?

Graffiti-Kunst in Dillingen: C215 portraitiert historische Persönlichkeiten aus der Region

In Höchstädt, Lauingen, Dillingen, Buttenwiesen und Meitingen hat Guémy jeweils eine dieser historischen Figuren mithilfe von Schablonen an Hauswände oder Stromkästen gesprüht. Die fünf Persönlichkeiten aus dem Landkreis verbindet eine Funktion als Brückenbauer oder Brückenbauerinnen. Unter diesem Motto steht das Projekt. In einer Zeit, in der so viel Sehnsucht nach Grenzen und weniger Einwanderung bestehe, sei es wichtig zu erkennen, was das Bauen von Brücken bewirken kann, sagt Landtagsabgeordneter Manuel Knoll. Von ihm stammt die Idee, den französischen Künstler nach Dillingen einzuladen.

In mehreren Städten und Ortschaften, darunter auch in Meitingen, hat Guérmy jeweils eine historische Figur mithilfe von Schablonen an Hauswände oder Stromkästen gesprüht. Die Persönlichkeiten aus dem Landkreis verbindet eine Funktion als Brückenbauer oder Brückenbauerinnen. Unter diesem Motto steht das Projekt. „ In einer Zeit, in der große Sehnsucht nach Grenzen und weniger Einwanderung bestehe, sei es wichtig zu erkennen, was das Bauen von Brücken bewirken kann“, betonte Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert. In Meitingen fiel die Wahl auf Max Josef Metzger, der inzwischen selig gesprochen wurde.

Knoll hatte Guémys Kunst vor einigen Jahren in Paris entdeckt und ihn daraufhin auf Instagram kontaktiert. Zugegebenermaßen habe er sich wenig davon erhofft, da dem international bekannten Street-Artisten 160.000 Menschen auf der Plattform folgen – doch er bekam eine positive Antwort. Guémy erklärte sich dazu bereit, am Projekt Brückenbauer mitzuwirken. Seine einzige Bedingung: Er wolle gleich mehrere Werke im Landkreis hinterlassen.

„C215", der Künstler Christian Guémy in der Stadtgalerie Dillingen. Foto: Julia Motschmann

In Buttenwiesen ist unterdessen der jüdische Antiquar und Autor Louis Lamm verewigt, der Knoll zufolge im religiösen Sinne Brücken baute. Viele der historischen Persönlichkeiten, die jetzt in der Region ausgestellt sind, seien im Ausland bekannter als hier, sagt der Landtagsabgeordnete. Mit den Graffiti von Guémy würde ihr Schaffen und damit ein Stück Heimatgeschichte wieder „erlebbar“ gemacht werden.

Wo sind die Kunstwerke zu sehen? Herrmann Beckler, Teilnehmer einer Australien-Expedition: Pfalz-Neuburg-Str. 23, Höchstädt

Dr. Barbara Renz, Wissenschaftlerin und Frauenrechtlerin: Regens-Wagner-Straße, Dillingen

Louis Lamm, wichtiger jüdischer Antiquar: Herdweg 15, Buttenwiesen

Albertus Magnus, heiliggesprochener Bischof: Albertus-Gymnasium-Parkplatz Lauingen

Max Josef Metzger, Gründer diverser Friedensorganisationen: Hauptstraße 34, Meitingen

Weitere Graffiti von C215 sind in der Stadtgalerie Dillingen ausgestellt

Üblicherweise wird Guémy nicht in ländlichen, sondern in urbanen Räumen tätig – das Ziel seiner Werke bleibt jedoch das Gleiche. „Street-Art“ sei „eine Kunst für alle“, sagt Guémy, der in seiner Kindheit einige Jahre in Tübingen gelebt hat und daher Deutsch spricht. Sie tauche an Orten auf, wo man sie nicht erwarte. Dadurch erreiche sie Menschen außerhalb der Graffiti-Szene, etwa konservativere Personen oder Kinder. Letztere stehen besonders im Fokus des Projekts Brückenbauer.

Mit der Ausstellung möchte Guémy ein Stück französische Geschichte vermitteln, wie er erzählt. Daher sind unter anderem Porträts wichtiger Akteure der Französischen Revolution in der Galerie zu finden – als Graffiti gesprüht auf Landkarten. Besonders wichtig ist dem Künstler außerdem der Abschluss der Ausstellung, wie er sagt. Damit bezieht er sich auf zwei Fotografien seiner Straßenkunst in Frankreich. Sie gedenken zwei Menschen, die beim terroristischen Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo umkamen. Die Werke sollen laut Künstler ein Appell an die Meinungsfreiheit sein.

Auf einem Trafokasten in Meitingen begegnet einem nun Max Joseph Metzger. Das Kunstwerk stammt von Christian Guémy. Foto: Marcus Merk

Graffiti-Kunst in Dillingen: So geht das Projekt Brückenbauer weiter

Normalerweise sind die ausgestellten Werke von Guémy circa 150 Kilometer von Paris untergebracht. Der Transport-Service-Beitinger hat sie innerhalb eines Tages bis nach Dillingen gefahren. Das verrät Heinz Gerhards vom Verein Kultur und Wir, der die Ausstellung hauptverantwortlich mit Geschäftsführerin Lydia Edin und Iris Brugger organisiert hat. Das zeige die „gegenseitige Unterstützung in der Region“, sagt der Vereinsvorsitzende. Bis Sonntag, 2. November, ist Guémys Kunst jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Stadtgalerie zu betrachten. Der Eintritt ist frei.

Mit seiner Ausstellung in der Dillinger Stadtgalerie vermittelt Christian Guémy ein Stück französische Geschichte. Foto: Julia Motschmann

Damit ist das Projekt Brückenbauer aber noch nicht am Ende. Sieben weiterführende Schulen aus der Region – darunter Gymnasien, Realschulen, eine Fachoberschule und die Fachakademie für Sozialpädagogen – widmen sich, inspiriert von Guémy, weiteren historischen Persönlichkeiten aus dem Landkreis.