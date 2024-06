Prozess in Augsburg

Mann aus dem Landkreis Dillingen soll kiloweise Drogen geliefert haben

Plus Vor dem Augsburger Landgericht muss sich ein 32-Jähriger für mutmaßliche Drogenkurierfahrten aus dem Landkreis Dillingen heraus verantworten.

Von Michael Siegel

Nächste Etappe bei der Aufarbeitung von verbotenen Drogengeschäften, die ihren Ausgangspunkt an einem See bei Blindheim hatten: Vor dem Augsburger Landgericht muss sich derzeit ein 32-jähriger Mann verantworten, dem vor allem Kurierdienste vorgeworfen werden. Bei zahlreichen Fahrten soll der Mann Kokain und Heroin an Endverbraucher oder an Weiterverkäufer ausgeliefert haben. Es soll sich um Mengen zwischen zwei Gramm Heroin und mehr als einem Kilogramm Kokain gehandelt haben. Insgesamt waren es über sechs Kilogramm verbotenen Rauschgifts. Den Wert der Drogen beziffert die Anklage auf 123.000 Euro. Ein Betrag, den der Mann im Falle einer Verurteilung als Wertersatz zurückbezahlen müsste.

Der Angeklagte räumte die Taten, die meisten davon im Laufe des Jahres 2023, im Großen und Ganzen ein. Dies vor dem Hintergrund, dass zahlreiche der Drogenfahrten von der Polizei observiert und dokumentiert worden waren. Problem des russischstämmigen Angeklagten mit griechischer Staatsbürgerschaft: Er kenne weder die Namen derjenigen Personen, die er laut Anklage beliefert habe, noch die Ortsnamen, wo er hingefahren sein soll. Lauingen nahe seiner Dillinger Wohnung kenne er, aber Geratshausen oder Wielenbach? Keine Erinnerung. Und wenn doch, dann, so der Angeklagte (Verteidiger Mandana Mauss und Hannes Maletzke) gegenüber vorsitzendem Richter Christoph Kern, wolle er niemanden belasten.

