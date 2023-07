Prozess in Augsburg

vor 6 Min.

Tödlicher Unfall bei Bissingen: "Es ist nicht nachvollziehbar, was Sie sagen"

Plus Das tragische Unglück vom März 2021 beschäftigt erneut die Justiz. Damals starb ein 19-jähriger Beifahrer. Vor dem Landgericht sagt erstmals der Unfallfahrer aus.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

2. März 2021: Es sollte ein entspannter Abend unter Kumpels werden. Am Kreisverkehr bei Warnhofen treffen sich sechs Freunde in drei Autos. Alle fahren einen Audi 80. Als Teil einer „Audi-Clique“ werden sie später vor Gericht bezeichnet. Zwei fahren voraus in Richtung Donauwörth, beide deutlich zu schnell. Da überholt der eine den anderen, kommt von der Straße ab. Der Wagen sticht in die Erde ein, überschlägt sich. Dann ist der Beifahrer – der Freund der beiden Fahrzeugführer – tot. Er wird 19 Jahre alt. Im vergangenen Jahr wurden die beiden Fahrer vom Amtsgericht Dillingen wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge verurteilt. Nun steht einer erneut vor Gericht, diesmal in Augsburg. Er will von einem Rennen nichts gewusst haben.

Der junge Mann – er fuhr das Auto, das überholt wurde – beharrt auf seiner Unschuld. Also wird der Fall abermals aufgerollt, diesmal vor der Jugendkammer des Landgerichts. Und wieder stellt sich die Frage: Fand in jener Nacht ein illegales Autorennen statt? Oder ging ein waghalsiger Überholversuch schief?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen