„Wenigstens 20 Messerstiche“: Prozess nach Mord an Frau in Dillingen hat begonnen

Es ist spät nachts im Juni 2024, als zwei Männer in das Zimmer einer 59-Jährigen in einem ambulant betreuten Wohnheim für beeinträchtigte Menschen kommen. So zumindest heißt es in der Anklageschrift der Augsburger Staatsanwaltschaft. Am nächsten Morgen findet eine Mitarbeiterin die Leiche der 59-Jährigen. Seit Mittwoch stehen in diesem Fall zwei Männer vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, die Frau in dem Dillinger Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung ermordet zu haben.

Christina Brummer

Dillingen

Mord