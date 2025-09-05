Radler wird bei Unfall in Höchstädt verletzt

Ein 67-jähriger Rennradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Höchstädt verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr war ein 58-jähriger mit dem Auto aus der Sonderheimer Straße nach links in die Donauwörther Straße eingebogen.

Mehrere hundert Euro Unfallschaden

Er missachtete dabei laut Polizeibericht die Vorfahrt des Radlers, der die Donauwörther Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Rennrad. Der 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von mehreren hundert Euro. (AZ)