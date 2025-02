Polizei stoppt ein Autorennen in Dillingen

War es ein verbotenes Autorennen? Zwei Autofahrer wurden am Samstag gegen 18.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie mit ihren Fahrzeugen auffällige Manöver durchführten. Die beiden Autofahrer im Alter von 19 und 20 Jahren waren laut Auskunft der Polizei in der Donauwörther Straße in Richtung Steinheim innerorts mit Geschwindigkeiten bis 100 Kilometer pro Stunde unterwegs und erhöhten diese teilweise in einer 70er-Zone auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde.

Beide Autofahrer mussten ihren Führerschein abgeben

Durch die Art und Weise, wie die Fahrmanöver ausgeführt wurden, geht die Polizei derzeit von einem verbotenen Autorennen aus. Beiden Fahrern wurde der Führerschein abgenommen. (AZ)