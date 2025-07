Dillinger Regens Wagner-Azubis sind startklar für den Berufseinstieg

Mit einem Zitat des Heraklit begrüßte Regens Wagner-Gesamtleiter Stefan Leser die jungen Frauen und Männer, die ihre Ausbildung in Dillingen abgeschlossen haben, zu einer kleinen Feier, heißt es in einer Pressemitteilung. „Nichts ist so beständig wie der Wandel“, proklamierte der griechische Philosoph und der Regens-Wagner-Chef sah in der Bewegung und Entwicklung jedes Menschen etwas Erfrischendes: „Gerade jetzt, wo Sie den Status als Auszubildende verlassen, bieten sich neue, vielleicht ungeahnte Perspektiven.“

Ähnlich einem Kaleidoskop forme sich das Leben immer wieder neu. Den fertigen Erziehern und Erzieherinnen, Heilerziehungspflegern und Heilerziehungspflegerinnen wünschte Leser „nur das Beste“ für die Zukunft. Stellvertretender Gesamtleiter Matthias Kandziora schloss sich an. Die meisten der 13 Absolventinnen und Absolventen bleiben bei Regens Wagner in Dillingen, was das Leitungsteam zu schätzen wisse.

Kollegen dankbar für Dillinger Azubis

In einer kleinen Laudatio für jeden Abschlussschüler kam die Wertschätzung und Dankbarkeit der Kolleginnen und Kollegen sowie der Klientinnen und Klienten für die jungen Menschen zum Ausdruck. Mit einem kleinen Geschenk, Rosen, Cocktails und Eis wurde die Gruppe verabschiedet. (AZ)