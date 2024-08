Fußball im Kreis Dillingen: Drei Spätstarter in die neue Saison

Weil das gemeinsame Derby auf Mitte Oktober verlegt worden ist, steigen sowohl der FC Gundelfingen II wie auch die SSV Glött erst dieses Wochenende in die neue Saison der Fußball-Kreisliga West ein. Bezirksliga-Absteiger Glött war zwar nur ein Jahr höherklassig unterwegs, dennoch hat sich während der Abwesenheit in der KL West viel getan. Dort kicken nun etliche Mannschaften, mit denen die Lilien schon seit Jahren nichts mehr zu tun hatten.

Für SSV-Trainer Antis Chalkidis ist die Liga ohnehin ein komplettes Neuland. Der 40-jährige Übungsleiter war in der Bayernliga beim FC Gundelfingen mit tätig und zuvor in Baden-Württemberg am Ball. Die Ergebnisse der Vorbereitung sind positiv zu bewerten, auch wenn offensiv bei Glött noch viel Luft nach oben ist. Doch daran arbeitet die SSV mit Hochdruck, gilt es doch einen guten Start in eine interessante und starke Kreisliga hinzulegen. Auftaktgegner ist am Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Terrain Balzhausen. Der Gast aus dem südlichen Landkreis Günzburg sprang in der abgelaufenen Saison dem Abstieg gerade noch so von der Schippe. Der TSV sorgte aber vor Wochenfrist mit einem 1:0-Auftaktsieg über Titelfavorit SC Bubesheim für eine faustdicke Überraschung.

Den Lilien sollte dies Warnung genug sein, die Gäste nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Besonders die Kreise von Offensivakteur Johannes Keisinger gilt es einzuschränken. Zudem sucht Balzhausen immer wieder bei Standards seine Chance. Im eigenen Stadion fällt aber Glött die Favoritenrolle zu. Die Aschberg-Kicker können bei ihrem Saisonauftakt annähernd aus dem Vollen schöpfen. Nach überstandener Verletzung meldet sich Pius Galgenmüller zurück. Auch der angeschlagene Mehmet Taner ist wieder dabei. In der Vorbereitung zeigten die eigenen „jungen Wilden“ aus der A-Jugend schon gute Ansätze und, dass sie die SSV verstärken werden. Ebenfalls für Einsatzzeit aufgedrängt hat sich zuletzt Benedikt Guggemos, der bei seinen Testspieleinsätzen in der „Ersten“ immer zu überzeugen wusste und für Trainer Chalkidis mehr als eine Reserve-Option darstellt. (RÖB)

Kreisliga West

Wiesenbach - FC Gundelfingen II

Ebenfalls sein erstes Saisonspiel bestreitet Glötts Mitabsteiger FC Gundelfingen II. Und wie Glött zählen die Grün-Weißen um ihren Trainer Peter Stegner zu den Titelanwärtern. Gastgeber Wiesenbach kam zum Auftakt über ein torloses Remis beim SV Neuburg/Kammel nicht hinaus. Die Partie wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. (dz)

Burgau - FC Lauingen

Nach dem Unentschieden im Derby gegen Holzheim geht es für den FCL am Samstag zum Aufsteiger nach Burgau. Die TSV musste sich beim Saisonstart nach einen Treffer in der Nachspielzeit in Altenmünster mit 3:4 geschlagen geben. Burgaus Prunkstück ist die Offensive um Torjäger Patrick Merkle, der in der vergangenen „Aufstiegssaison“ 28 der 94 erzielten Treffer markieren konnte. Für den FCL gilt es in Burgau defensiv an die jüngste Leistung anzuknüpfen und die Chancenverwertung deutlich zu verbessern. (fcljoh)

Holzheim - Offingen

Während sich die Aschbergler gleich zu Beginn der Saison in bekannter Mentalität einen Punkt beim favorisierten FC Lauingen erkämpften (0:0), kamen die Gäste von der Mindel zuhause gegen die TSG Thannhausen unter die Räder (1:5). Das Holzheimer Team vom Interimstrainer-Trio Buchholz/Petermann/S. Allmis möchte beim ersten Heimspiel der Saison seinen Fans eine engagierte Leistung zeigen und dreifach punkten. (gb)

Dillingen - Altenmünster

Dritter „Spätstarter“ in die neue Saison ist die SSV Dillingen. Das Team um seinen neuen Trainer Thomas Holzapfel war vor Wochenfrist spielfrei und steht am Sonntag (15 Uhr) gleich vor einer kniffeligen Heimaufgabe. Gast Altenmünster hat sich beim Heimsieg gegen Burgau bereits warmgeschossen. Der späte 4:3-Siegtreffer durch Patrik Pecher in Minute fünf der Nachspielzeit dürfte dem SCA zusätzlichen Schub verleihen. Im Herbst 2023 gewann die SSV ihr Heimspiel 2:1, während sich Altenmünster im Rückspiel 3:2 durchsetzen konnte. (dz)

TG Lauingen - Neuburg/K.

Den gelungenen Saisonstart mit dem 4:2-Erfolg in Scheppach möchte Türk Gücü Lauingen am Sonntag (15 Uhr) in einem flotten Lauf fortführen. Gast Neuburg/Kammel kam in seinem Auftaktspiel nach dem Aufstieg nicht über ein Heim-0:0 gegen Wiesenbach hinaus. (dz)

Kreisliga Nord

Höchstädt - Mertingen

Nach der Auftaktniederlage beim KL-Nord-Titelkandidaten FSV Reimlingen wollen die SSV-Rothosen im ersten Heimspiel (Sonntag, 17 Uhr) gegen den FC Mertingen unbedingt punkten. Der Gast sicherte sich in der vergangenen Saison überraschend erst in der Abstiegsrelegation den Ligaerhalt, stehen bei den Gästen doch mit Spielertrainer Sven Rotzer oder Eric Adam höherklassig erfahrene Kicker im Kader. Vor der neuen Saison verstärkte sich Mertingen mit dem langjährigen Eggelstetter Topspieler Benedikt Steinle sowie dem neuen Torhüter Xhoi Meca. Da der FCM am ersten Spieltag nicht im Einsatz war, ist es für die Gäste das erste Saisonspiel. (JOEB)

Ehingen-O. - Oettingen

Hier stehen sich zwei Verlierer des ersten Spieltages gegenüber. Trotz schneller Führung gab Ehingen-Ortlfingen sein Auftaktmatch in Alerheim mit 1:3 ab. Nicht viel besser machte es Oettingen daheim beim 0:2 gegen den FC Maihingen. Wiedergutmachung ist also auf beiden Seiten angesagt. (dz)