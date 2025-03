Zum letzen Mal: Frühjahrs- und Ostermarkt in Reistingen

In einer gut gelaunten Gemeinschaftsaktion in Reistingen entstanden durch viele fleißige Hände schöne Buchskränze, die geschmückt am Sonntag, 6. April, im Reistinger Dorfhaus von 13 Uhr bis 16.30 Uhr erworben werden können. Bei diesem neunten und nun zum letzten Mal stattfindenden Frühjahrs- und Ostermarkt gibt es ebenso ein vielfältiges Angebot an Osterkerzen, Palmbuschen, Oster- und Gartendeko, Patchwork- und Handarbeiten, Leckeres aus Haus und Garten, regionale Bioprodukte, Kaffee und selbstgemachte Kuchen sowie tolle Tombolagewinne.

Fachkundige Führungen im Reistinger Pfarrhof

Der Erlös ist für die sehr umfangreiche Kirchenrenovierung vorgesehen, damit die Kirche weiterhin im Dorf erhalten bleibt. Ebenso finden kostenlose, fachkundige Führungen (14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr) im Museumsstüble im Pfarrhof am Dorfplatz statt. Die Veranstalter hoffen erneut auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen aus nah und fern. (AZ)