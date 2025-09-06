Icon Menü
Rheinmetall plant rasche Altmunition-Beseitigungsanlage – Bürger überrumpelt von den schnellen Entscheidungen

Kommentar

Rheinmetall-Pläne am Lerchenberg wirken überstürzt

Der Rüstungskonzern möchte bereits Anfang 2026 mit seiner Altmunition-Beseitigungsanlage bei Zusamaltheim in Betrieb gehen. Ist das zeitlich zu schaffen?
Laura Gastl
Von Laura Gastl
    Bunkeranlagen und Backsteinbauten prägen das Bild auf dem Lerchenberg bei Zusamaltheim.
    Bunkeranlagen und Backsteinbauten prägen das Bild auf dem Lerchenberg bei Zusamaltheim. Foto: Schoen (Archiv)

    Die Gerüchteküche brodelte schon zuvor, doch erst in dieser Woche folgten offizielle Informationen: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall möchte auf dem Lerchenberg zwischen Zusamaltheim, Villenbach, Welden und Emersacker eine Altmunition-Beseitigungsanlage bauen – und diese bereits in wenigen Monaten in Betrieb nehmen. Doch warum erfährt die Öffentlichkeit erst jetzt davon, und wie soll das in der Kürze der Zeit zu schaffen sein?

