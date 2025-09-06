Rheinmetall-Pläne am Lerchenberg wirken überstürzt

Die Gerüchteküche brodelte schon zuvor, doch erst in dieser Woche folgten offizielle Informationen: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall möchte auf dem Lerchenberg zwischen Zusamaltheim, Villenbach, Welden und Emersacker eine Altmunition-Beseitigungsanlage bauen – und diese bereits in wenigen Monaten in Betrieb nehmen. Doch warum erfährt die Öffentlichkeit erst jetzt davon, und wie soll das in der Kürze der Zeit zu schaffen sein?

