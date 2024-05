Defekte Spülmaschine löst Einsatz in Rieblingen aus

Eine defekte Spülmaschine ist in Rieblingen in Brand geraten. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rücken aus.

Die Polizei- und Rettungskräfte sind am Dienstag in die Asbacher Straße nach Rieblingen beordert worden. Hier konnte festgestellt werden, dass eine Spülmaschine bedingt durch einen technischen Defekt in Brand geriet. Es entstand dabei lediglich Sachschaden an der Spülmaschine und am Kücheninventar. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Dillingen war die Feuerwehr Rieblingen und eine Rettungswagen-Besatzung vor Ort. (AZ)