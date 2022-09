In Rieblingen "müssen" die Gäste das Feuer löschen

Am Aktionstag "Lange Nacht der Feuerwehren" hat sich die Feuerwehr aus dem Zusamtal einiges einfallen lassen, um ihre ehrenamtliche Arbeit vorzustellen.

Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" am 24. September dreht sich in Rieblingen tatsächlich alles ums Feuer. Und natürlich ums Löschen. Alles vorbereitet, alles sicher organisiert, versteht sich. Denn die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet zusammen mit fleißigen Helferinnen und Helfern der Jugendfeuerwehr eine Schauübung, bei der die üblichen Rollen einmal vertauscht werden sollen.

Die Beteiligten der Feuerwehr entfachen ein Feuer, während die Bürgerinnen und Bürger Rieblingens diesmal ihren Job übernehmen dürfen. Mithilfe von sogenannten "Fire Trainer" können sie sogar ein Feuer löschen, das durch eine Spraydosen-Explosion entstehen wird. Dadurch können die Gäste dieses Abends nicht nur in die Arbeit der Feuerwehr schnuppern, sondern gleichzeitig eine hilfreiche Lektion lernen, wie sie bei so einer Gefahr handeln sollten.

Wo hängt der Defibrillator in Rieblingen?

An diesem Samstagabend soll aber noch mehr hängen bleiben. So wird auch der sogenannten AED genau erklärt. Das ist ein automatisierter, externer Defibrillator mit öffentlichem Zugang. Der Kommandant der Feuerwehr, Christian Thoma, erklärt: "An unserem Feuerwehrhaus hängt ein Defibrillator, der von allen benutzt werden kann." Doch dabei gibt es ein Problem: Viele wüssten gar nicht, wie ein Defibrillator zu benutzen ist. "Deswegen machen wir eine Art Erste-Hilfe-Crashkurs", so Thoma weiter. Dabei zeigt die Feuerwehr anhand eines Übung-Defibrillators die grundsätzliche Handhabung und hilft mit Tipps, wie in solchen Paniksituationen Ruhe bewahrt werden kann.

Mit einer Kinder-Hüpfburg ist auch für die kleinen Gäste gesorgt, außerdem wird es eine Fahrzeugausstellung geben, bei der das Löschfahrzeug nicht nur von außen zu sehen ist, sondern auch von innen betrachtet werden kann.

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis Dillingen beteiligen sich

Die Rieblinger Feuerwehr ist eine von vielen im Landkreis Dillingen, die sich bei der Aktion beteiligt. Am Samstag, 24. September, stellen die vielen Ehrenamtlichen ihre Arbeit vor. Eine Art Tag der offenen Tür - auch, um Nachwuchs zu generieren. Im Kreis Dillingen machen unter anderem die Wehren aus Holzheim, Weisingen, Steinheim, Gundelfingen, Osterbuch, Höchstädt, Roggden, Wittislingen, Fristingen, Schwenningen, Wertingen, Dillingen, Schretzheim, Kicklingen, Peterswörth, Steinheim, Finningen und die BSH-Werksfeuerwehr mit - Stand heute. Alle teilnehmenden Feuerwehren, so teilt es der Dillinger Kreisverband weiter mit, haben sich ein umfangreiches Programm für die Besucherinnen und Besucher ausgedacht. Inklusive Bewirtung, Musik und Kinderprogramm. Los gehen alle Veranstaltungen an diesem Tag in den jeweiligen Ortschaften ab 17 Uhr.

