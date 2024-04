Zwei Verletzte nach Unfall bei Rieblingen

Bei einem Unfall im Wertinger Stadtteil Rieblingen sind zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen wurden am Donnerstagnachmittag eine 63-jährige Autofahrerin und ein 29-jähriger Autofahrer verletzt. Die 63-Jährige wollte gegen 14 Uhr mit ihrem Renault Höhe des Wertingen Ortsteils Rieblingen auf die Staatstraße in Fahrtrichtung Biberbach auffahren. Sie nahm dem von links kommenden 29-Jährigen die Vorfahrt, worauf es zur Karambolage der Fahrzeuge kam.

Auto wurde bei Wertingen gegen Leitplanke gedrückt

Dabei wurde der Renault am rechten Fahrbahnrand gegen eine Leitplanke gedrückt. Beide Verkehrsteilnehmer erlitten leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand Unfallschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. (AZ)