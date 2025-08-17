In Gundelfingen sind bald wieder die Ritter los

Donnernde Hufe, klirrende Schwerter und der Duft von Lagerfeuern in der Luft.„Die Schuldmünze des Drachenjägers“: Neun Ritter werden beim dritten Mittelalterspectaculum zu Gundelfingen vom Freitag, 29. August bis Sonntag, 31. August, um Ruhm und Ehre kämpfen und sollen die Besucherinnen und Besucher laut Pressemitteilung in eine längst vergangene Welt entführen. Auf dem Hander-Areal an der Haunsheimer Straße soll das Mittelalter laut den Veranstaltern, dem Historischen Bürgerverein Gundelfingen (HBV) und Hander Events, lebendig werden und eine Inszenierung aus Historie, Artistik und packendem Schauspiel werden.

Lagernde, Mittelaltermarkt mit historischen Handwerken, Kunsthandwerk, historische Schauschmieden, historische Gewandungen, umfangreiches Kinderprogramm mit handbetriebenem Karussell, Schiffschaukel, Eselreiten, Stroh-Hüpfburg, Kinderschminken, Hufeisenwerfen, Sackhüpfen, Mäusegaukler, Falkner, ein Barde, historische Musikgruppen wie Zackenflanke und die Weltenkrieger-Barden des Lichts und ein großes Feuerwerk am Samstag wird es für Besucherinnen und Besucher zu erleben geben. Auch deftige Speisen wie Spanferkel und Ochsenschlegel werden zum Mittagstisch angeboten.

Ende August steigt in Gundelfingen das Mittelalterspectaculum

Zur Eröffnung am Freitag, 29. August um 18 Uhr, findet der feierliche Einzug auf das Festgelände statt. Die Schirmherren Landrat Markus Müller und Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele führen in der Herzogskutsche des HBV Gundelfingen den Einzug an, gefolgt von der Gundelfinger Ritterschaft (Hausherr Ritter Ulrich von Gundelfingen, Eugen Hander mit seinem tapferen Gefährten, Ritter Goteberg zu Falkenstein, Thomas Manger), allen Rittern mit Gefolge und Gewandeten, musikalisch umrahmt vom Fanfarenzug Lauinger Mohr. Das Mittelalterspectaculum 2025 wird anschließend mit Ansprachen und Böllerschüssen offiziell eröffnet.

Erstmals beim Mittelalterlichen Spectaculum dabei ist die Feuershow des EHS-Teams. Dabei werden die Pferde sprichwörtlich durchs Feuer springen. Jeweils am Freitag und Samstag um 21.30 Uhr verwandelt sich die Hander-Arena in eine mystische Welt. Reiter werden sich im Flammenmeer duellieren, so die Veranstalter, und Feuerräder in der Arena kreisen.

Feuershow mit Pyrotechnik in Gundelfingen

Die Künstlergruppe vereint in ihrer Show Akrobatik, Pyrotechnik und Musik. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste in historischen Gewändern, um damit auch die richtige Atmosphäre zu schaffen. Historisch Gewandete erhalten einen Nachlass auf den Wegezoll. Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Überdachte Lagerplätze stehen zur Verfügung. (AZ)