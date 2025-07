Rotary Club Dillingen: Reinhard Bader ist der neue Präsident

Zur Jahresmitte wechselte turnusgemäß die Präsidentschaft bei den Rotariern. Neuer Präsident des Rotary Club Dillingen ist Reinhard Bader, der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Die feierliche Amtsübergabe fand im Malzstadel in Dillingen statt. Dabei reichte Amtsvorgänger Alexander Gumpp die Präsidentenkette an Reinhard Bader weiter.

Der Bau des Schutzhauses am Michelsberg war ihm ein Anliegen

In seiner „Abschiedsrede“ blickte Gumpp laut Pressemitteilung auf ein wirkungsreiches Präsidentschaftsjahr zurück. Neben einer Vielzahl an sozialen und kulturellen Projekten, die der Club initiiert oder unterstützt hat, waren die Planung und der Bau des Schutzhauses Michelsberg am Zeltplatz des Kreisjugendrings Höhepunkt und Herzensanliegen des scheidenden Präsidenten. Gumpp dankte den Mitgliedern für die großartige Unterstützung, für die wunderbaren Begegnungen und zahlreichen Spenden.

In seiner ersten Ansprache als neuer Präsident erläuterte Bader sein Verständnis von „Freundschaft“, die auch das Leitmotiv seines Vorgängers war. Was rotarische Freundschaft bewegen kann, durfte Bader beim Besuch des Projekts „Kindergarten Velipoje“ in Albanien erleben. Dort entstand in den vergangenen Jahren mit enormem Arbeitseinsatz, gegenseitiger Unterstützung und großer Spendenbereitschaft eine Fördereinrichtung mit eigener Strom- und Wasserversorgung für derzeit 42 Kindergartenkinder.

Reinhard Bader will Schulprojekte in Afrika und im Landkreis fördern

Unter dem Motto „Zukunft geben“ will Bader insbesondere Schulprojekte in Afrika, aber auch im Landkreis Dillingen in den Mittelpunkt seiner Präsidentschaft rücken. Er dankte den Clubmitgliedern für den großen Zuspruch und die zugesagte Unterstützung. (AZ)