Rüstungskonzern Rheinmetall siedelt sich im Landkreis Dillingen an

Rheinmetall plant, künftig große Mengen an Altmunition im Landkreis Dillingen zu vernichten. Auf dem Lerchenberg, der zur Gemeinde Zusamaltheim gehört, hat der Düsseldorfer Technologiekonzern ein rund 41 Hektar großes Gelände erworben. Darüber informiert Rheinmetall nun in einer Mitteilung. Die Anlage zur Vernichtung der Altmunition soll Anfang 2026 den Betrieb aufnehmen. Die Liegenschaft, die in der Vergangenheit auch als Bundeswehr-Depot diente, verfügt über 32 Bunker, in denen bis zu 900 Tonnen Nettoexplosivmasse gelagert werden können.

Zusamaltheims Bürgermeister Stephan Lutz sagt, dass Rheinmetall seit 1. Juli Eigentümer des Geländes ist. Das Areal gehörte zuvor diversen anderen Besitzern, deren Pläne nie realisiert wurden. So hat sich etwa die Idee, auf dem Lerchenberg einen Freizeitpark zu bauen, zerschlagen. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, so Lutz, habe hingegen konkrete Vorhaben. Die sehen vor, in Zusamaltheim neben Munitionsaltlasten aus den beiden Weltkriegen zusätzlich auch sogenannte „neuere Lagermunition“ zu vernichten. Außerdem soll die Anlage die Entsorgung für Altbestände der Bundeswehr und anderer NATO-Streitkräfte übernehmen.

Allein auf dem Grund von Nord- und Ostsee werden etwa 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten vermutet. So heißt es in der Mitteilung des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers. Dazu zählen etwa Artilleriegranaten, Grund- und Seeminen sowie Fliegerbomben. Zudem wurden über Deutschland und den besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkrieges über zwei Millionen Tonnen Bomben abgeworfen. Allein in Süddeutschland werden noch mehr als 20.000 Tonnen an alter Munition vermutet, die unschädlich gemacht und entsorgt werden müssen.

So habe die Gemeinde Zusamaltheim „kein Problem damit“, dass Rheinmetall auf ihren Flächen tätig wird, sagt der Bürgermeister. Was das Unternehmen hier plane, „macht Sinn“. Den Bunkern auf dem Lerchenberg, „reine Betonbauten“, fehle nichts, sie könnten gut genutzt werden. Die Vernichtungsanlage selbst muss neu gebaut werden. (mit AZ)