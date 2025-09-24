Einmal nach Bissingen für 187 Euro: Rufbuslinie kostet Höchstädt ein kleines Vermögen

Sie werden selten gesehen – und doch weiß man, dass es sie gibt: Rufbusse. Auch in Höchstädt gibt es zwei Verbindungen, und zwar nach Wertingen oder Bissingen. Während regelmäßig Fahrgäste zum Hörer greifen und den Bus nach Wertingen bestellen, herrscht auf der Bissinger Route beinahe Funkstille. In acht Monaten wurde sie von gerade einmal sieben Fahrgästen genutzt, wie die Verwaltung meldet. Dieser Umstand sorgte im Stadtrat am Montag für Diskussionen. Denn ab dem kommenden Jahr muss Höchstädt für die Extra-Fahrten selbst in die Tasche greifen. Mit knapper Mehrheit (neun zu sieben) entschied das Gremium trotz einiger Zweifel: Die kaum genutzte Linie ist es wert.

