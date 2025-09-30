Komplizierte Rufbusse verfehlen ihr Ziel

Die sogenannten Rufbusse machen den Stadt- und Gemeinderäten zu schaffen. Kaum jemand kennt sie – und die Fahrgastzahlen sind verschwindend gering. Bisher war das kein Problem, weil das meiste Geld aus Berlin geflossen ist. Von einer Bundesregierung, der am ÖPNV gelegen war, sich aber offenbar wenig darum scherte, ob die Busse ihre Wirkung erzielen. Nun sollen die Kommunen teils 7500 Euro pro Jahr für dieses Konstrukt bezahlen – obwohl ihre Haushalte am Anschlag sind?

Philipp Scheuerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rufbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis