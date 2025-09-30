Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Rufbusse im Kreis Dillingen müssen in die DB-App

Rufbusse im Kreis Dillingen

Komplizierte Rufbusse verfehlen ihr Ziel

Es ist verständlich, wenn Kommunen den teuren Rufbus-Service nicht behalten wollen. Er ist völlig unbekannt und kryptisch. Die Bedienung muss leichter sein.
Philipp Scheuerl
Von Philipp Scheuerl
    • |
    • |
    • |
    Woher soll man wissen, ob und wann ein Rufbus fährt, wenn er nicht in einer App wie dem DB-Navigator angezeigt wird? Komplizierte Produkte haben im hektischen Alltag der Verbraucherinnen und Vebraucher keine Chance.
    Woher soll man wissen, ob und wann ein Rufbus fährt, wenn er nicht in einer App wie dem DB-Navigator angezeigt wird? Komplizierte Produkte haben im hektischen Alltag der Verbraucherinnen und Vebraucher keine Chance. Foto: Britta Pedersen, dpa (Symbolbild)

    Die sogenannten Rufbusse machen den Stadt- und Gemeinderäten zu schaffen. Kaum jemand kennt sie – und die Fahrgastzahlen sind verschwindend gering. Bisher war das kein Problem, weil das meiste Geld aus Berlin geflossen ist. Von einer Bundesregierung, der am ÖPNV gelegen war, sich aber offenbar wenig darum scherte, ob die Busse ihre Wirkung erzielen. Nun sollen die Kommunen teils 7500 Euro pro Jahr für dieses Konstrukt bezahlen – obwohl ihre Haushalte am Anschlag sind?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden