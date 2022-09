Giengen an der Brenz

vor 19 Min.

Nach 15 Jahren ist das Dorfhaus in Sachsenhausen fertig

Das Dorfhaus in Sachsenhausen wurde kürzlich eingeweiht.

Plus Fast 15 Jahre hat es gedauert, bis aus dem Dorfhaus in Sachsenhausen Realität wurde. Bei der Einweihung gab es viel Lob und überraschende persönliche Bekenntnisse.

Von Silja Kummer

Was lange währt, wird endlich gut: Diese Redewendung könnte über dem Eingang zum neuen Dorfhaus in Sachsenhausen stehen. Drei Oberbürgermeister hatten in ihrer Amtszeit mit dem Wunsch nach einer Heimat für die Dorfgemeinschaft im kleinsten Giengener Teilort zu tun. Unter Dieter Henle ist es nun gelungen, das Projekt zu verwirklichen. Stadtrat Werner Bader aus Sachsenhausen lobte ihn dafür, dass er das Dorfhaus "zur Chefsache gemacht" habe.

