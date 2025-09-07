Gundelfinger Geschichten: „In jeder Sage steckt ein Fünkchen Wahrheit“

Wie wichtig lokale Traditionen und kulturelles Erbe für unsere Gemeinschaft sind, wurde beim Sagenabend in der historischen Münzmühle erneut deutlich, den der Förderverein für das geschützte historische Baudenkmal in diesen Tagen veranstaltete. Constantin Jahn, der Schriftführer des Fördervereins Münzmühle, und Friedlis Hopf-Schirm, Sandra Müller und Hemma Grethlein entführten in die Welt der regionalen Sagen – von bekannten Geschichten wie dem „Linken Geiger“ bis zu weniger bekannten Schätzen wie dem „Kettenträger“.

Besonders berührend waren die persönlichen Erinnerungen vieler Besucherinnen und Besucher an ihre Schulzeit und den damals allseits bekannten Lehrer Griffig, der diese Sagen gesammelt, veröffentlicht und weitergegeben hat. Constantin Jahn betonte in seiner Einleitung, wie wichtig Sagen in einer zunehmend unruhiger werdenden Welt seien und wie zentral die Rückbesinnung auf Grundwerte und Tradition. Man müsse wissen, woher man kommt, um zu wissen, wohin man will.

„Allgemein helfen lokale Heimatsagen dabei, Gemeinschaftsgefühl zu stärken, Identität zu verankern und Werte von früher an kommende Generationen weiterzugeben“, so Jahn. Sie dienten als Orientierung, vermitteln historische Kenntnisse, fördern Bildung und sozialen Zusammenhalt sowie das Bewusstsein für den Umgang mit Veränderungen.

„In jedem Dorf liegt ein Geheimnis, in jedem Wald ein Raunen und in jeder Sage ein Fünkchen Wahrheit“, so bringt Friedlies Hopf-Schirm die Faszination auf den Punkt: „Sagen berichten von dunklen Geheimnissen und unheimlichen Ereignissen vergangener Zeiten, sind gruselig, geheimnisvoll, manchmal auch humorvoll, auf jeden Fall voll lebendiger Phantasie.“

Sandra Müller, Leiterin der Gundelfinger Stadtbücherei, erklärt dazu: „Viele Dinge, die früher nicht gut erklärt waren, sind in Sagen eingeflossen. Sagen sind nicht altmodisch, sondern bleiben spannend – auch für die junge Generation.“ Und die Vorleserinnen und Vorleser versprachen abschließend: Auch wenn Licht nicht in alle Geheimnisse dringt, so wolle man bis zum nächsten Mal eine offene Frage das heimische Peterswörth betreffend noch klären – nämlich, wo der Reiterbrunnen in Peterswörth gewesen sein könnte.

Solche Veranstaltungen zeigen laut Pressemitteilung, wie wichtig der Erhalt historischer Orte wie der Münzmühle sei. „Sie sind Begegnungsstätten, die Vergangenheit und Zukunft verbinden.“ Gastgeber und Besucher bestätigten das große Interesse an einer Fortsetzung. (AZ)