Bürgerentscheid stellt Kläranlagen-Finanzierung in Gundelfingen auf den Kopf

Gundelfingen hat entschieden: Die Sanierung der Kläranlage wird zu 40 Prozent über Sofortgebühren und zu 60 Prozent über eine Erhöhung der Abwassergebühr finanziert. Der Stadtrat hatte im Frühjahr eigentlich dafür gestimmt, das Verhältnis auf 80 Prozent der sogenannten Verbesserungsbeiträge und nur 20 Prozent auf die Gebührenerhöhung auszulegen, doch die Bürgerinnen und Bürger stimmten am Sonntag beim Bürgerentscheid deutlich für die Alternative der Bürgerinitiative. Doch was bedeutet das jetzt für das weitere Vorgehen der Verwaltung?

„Am zeitlichen Fahrplan ändert das nichts“, erklärt Bürgermeister Dieter Nägele einen Tag nach der Abstimmung, „wir sind gerade dabei, die Gasbehälter zu erneuern“. Auch der neue Hochwasserschutz für die Einrichtung, welche beim Hochwasser im Juni 2024 ausgefallen war, soll bald entstehen. „Der könnte sogar noch in diesem Jahr fertiggestellt werden“, so der Rathauschef. Sechs bis acht Wochen sind für die Bauarbeiten vorgesehen.

Gundelfingen muss finanziell umplanen

Im Gegensatz zum praktischen Vorgehen wird es hinsichtlich der Finanzen allerdings einige Änderungen geben, sagt Nägele. Denn alle Kosten, die eigentlich über die Verbesserungsbeiträge gedeckt werden sollten, werden nun auf die Abwassergebühren aufgeschlagen. Die Stadt hatte vorgesehen, von den 23 Millionen Euro Gesamtkosten rund 4,6 Millionen Euro über einen Kredit zu finanzieren, diese Summe wäre dann über die Abwassergebühren abgestottert worden. Jetzt allerdings wird die Kreditsumme voraussichtlich auf 13,8 Millionen Euro steigen. Und damit die Abwassergebühren. Wie hoch diese dann tatsächlich ausfallen werden, „das müssen wir erst noch berechnen“, sagt der Rathauschef. Denn die tatsächlichen Gesamtkosten werden erst dann feststehen, wenn alle einzelnen Aufträge ausgeschrieben und vergeben wurden.

Schätzungen der Stadt gingen allerdings davon aus, dass sogenannte Volleinleiter, also Bürgerinnen und Bürger, auf deren Grundstücken Wasser nicht versickert wird, mit Kosten von bis zu sechs Euro pro Kubikmeter rechnen müssen. Für sogenannte „Versickerer“ mit Grundstücken, auf denen Wasser – wie die Bezeichnung vermuten lässt – versickert, geht die Verwaltung von Kosten von etwa fünf Euro pro Kubikmeter aus.

Abwassergebühren in Gundelfingen werden voraussichtlich stark steigen

Konkret heißt das für die Bürgerinnen und Bürger Gundelfingens, dass die Abwassergebühren in jedem Fall merklich ansteigen werden. Wann genau das der Fall sein wird, steht jedoch noch nicht fest. Denn die Abwassergebührensatzung wird in einem Turnus von vier Jahren angepasst. In Gundelfingen wäre das nächste Mal 2028, denn die letzte Erhöhung gab es im Oktober des vergangenen Jahres. „Es könnte sein, dass es dann einen Zwischenschritt geben wird“, so Bürgermeister Nägele. Das würde bedeuten, dass Kosten, die bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, einberechnet würden, die übrigen erst 2032 – außer der Turnus wird seitens der Stadtverwaltung um ein Jahr verkürzt. Diese Möglichkeit gebe es auch, wie der Rathauschef erklärt, denn „in diesem Fall wäre das sachlich begründet“.

Für den Haushalt der Stadt werden die Änderungen voraussichtlich „Anspannung bedeuten“, erklärt Nägele. Denn während die Kosten zwar per Gesetz von Bürgerinnen und Bürgern getragen werden müssen, liegt die Aufgabe der Finanzierung zunächst bei der Kommune. Denn diese muss das benötigte Geld für die Sanierung der Kläranlage auslegen und von den Bürgerinnen und Bürgern einziehen. Dazu gehört auch die Aufnahme des Kredits in voraussichtlich zweistelliger Millionenhöhe. „Da kann es sein, dass wir freiwillige Ausgaben reduzieren müssen“, so Nägele. Darunter fallen etwa Fördergelder für Vereine, die nicht zur Kernaufgabe der Stadt gehören.