Sanierung der Kläranlage: Termin für Bürgerentscheid über Finanzierung in Gundelfingen steht

Gundelfingen

Das Datum für den Bürgerentscheid in Gundelfingen steht

Der Stadtrat bringt zur Abstimmung über die Sanierungsart der Kläranlage ein Ratsbegehren vor. Das sorgt bei einer Fraktion des Gremiums für Empörung.
Von Dominik Bunk
    Die Gundelfinger Kläranlage muss saniert werden. Wie das finanziert werden soll, darüber entscheiden bald die Bürgerinnen und Bürger.
    Die Gundelfinger Kläranlage muss saniert werden. Wie das finanziert werden soll, darüber entscheiden bald die Bürgerinnen und Bürger. Foto: Dominik Bunk

    Die Zuschauerbänke im Großen Sitzungssaal des Gundelfinger Rathauses sind am Donnerstagabend gut besucht. Der Stadtrat hat während einer außerordentlichen Sitzung die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens um die Gundelfinger Andreas Geßler, Michael Hofmann und Helmuth Weinberger bestätigt. Es kommt also zum Bürgerentscheid, das ist jetzt sicher. Die Fragestellung wird lauten: „Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen zu 40 Prozent über einen Verbesserungsbeitrag finanziert wird – statt zu 80 Prozent wie von der Stadt beschlossen?“ Mehr als 160 volle Listen mit Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern haben Geßler und seine Mitstreiter vor etwa zwei Wochen der Stadtverwaltung übergeben. Von 2113 Einträgen sind 1956 gültig, erklärt Bürgermeister Dieter Nägele (FW) vor dem Gremium.

