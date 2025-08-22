Das Datum für den Bürgerentscheid in Gundelfingen steht

Die Zuschauerbänke im Großen Sitzungssaal des Gundelfinger Rathauses sind am Donnerstagabend gut besucht. Der Stadtrat hat während einer außerordentlichen Sitzung die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens um die Gundelfinger Andreas Geßler, Michael Hofmann und Helmuth Weinberger bestätigt. Es kommt also zum Bürgerentscheid, das ist jetzt sicher. Die Fragestellung wird lauten: „Sind Sie dafür, dass die Sanierung der Kläranlage in Gundelfingen zu 40 Prozent über einen Verbesserungsbeitrag finanziert wird – statt zu 80 Prozent wie von der Stadt beschlossen?“ Mehr als 160 volle Listen mit Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern haben Geßler und seine Mitstreiter vor etwa zwei Wochen der Stadtverwaltung übergeben. Von 2113 Einträgen sind 1956 gültig, erklärt Bürgermeister Dieter Nägele (FW) vor dem Gremium.

