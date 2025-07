Sattelzug-Fahrer begeht bei Langenreichen Fahrerflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag auf der Staatsstraße 2382 bei Wertingen. Ein 47-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr fuhr der 47-Jährige nach Polizeiangaben mit seinem Lkw auf der Staatsstraße von Hohenreichen in Richtung Langenreichen. Auf Höhe eines Waldstücks kam ihm ein Sattelzuggespann entgegen. Obwohl der 47-Jährige seine Geschwindigkeit drosselte und möglichst weit rechts fuhr, touchierte der bislang unbekannte entgegenkommende Fahrer des Sattelzugs den linken Außenspiegel am Lastkraftwagen. Durch herumfliegende Teile des Außenspiegels durch das geöffnete Fenster erlitt der 47-Jährige leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzugs fuhr dessen Schilderungen zufolge unbeeindruckt weiter in Richtung Wertingen und beging Fahrerflucht. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von Mittwochabend Uhr bis Freitagmittag in Höchstädt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz eines Schülerwohnheims in der Deisenhofer Straße einen blauen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unbekannte nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)