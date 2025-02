Metzger im Landkreis Dillingen sind empört über Gewerkschaft

Eine in unserer Zeitung veröffentlichte Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten (NGG) hat Metzgermeister im Landkreis Dillingen massiv verärgert. Christian Geiger von der gleichnamigen Landmetzgerei im Wertinger Stadtteil Bliensbach spricht gar von „Rufschädigung“. Warum die Aufregung? Die Gewerkschaft hatte in ihrer Mitteilung die Handwerks-Metzgereien in der Region mit Unternehmen der Fleischindustrie in einen Topf geworfen. Der Unmut bei den Inhabern der Metzgereien ist deshalb groß. Aber der Reihe nach.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

NGG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis