Beziehungsstreit: 35-Jähriger stößt Ex-Freundin vom Roller

Die 50-Jährige erleidet Verletzungen. Der Mann droht, das Gefährt anzuzünden, und wird schließlich von der Polizei gestellt.

Ein Beziehungsstreit ist am Samstagabend in Schabringen eskaliert. Ein 35-Jähriger traf sich gegen 21.50 Uhr mit seiner Ex-Freundin an einem See bei Schabringen. Es kam hierbei zu einem Streit. Die 50-Jährige fuhr anschließend mit ihrem Roller und ihr Ex-Freund mit dem Fahrrad vom See weg.

Die Frau wird am Finger und im Gesicht verletzt

Kurz darauf hielt der 35-Jährige laut Polizeibericht neben dem Kleinkraftrad und versuchte den Fahrzeugschlüssel abzuziehen. Als die Frau dies verhindern wollte, wurde sie nach Angaben der Polizei leicht am Finger verletzt und daraufhin durch den Aggressor vom Roller gestoßen. Auch hierbei erlitt sie leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Der Mann hat mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Da der Angreifer äußerte, das Gefährt anzünden zu wollen und hierzu auch bereits die Tankvorrichtung öffnete, ermittelt die Polizei auch wegen versuchter Brandstiftung. Der Mann entfernte sich nach dem Vorfall, konnte allerdings kurze Zeit später mit seinem Fahrrad trotz eines Fluchtversuches durch die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen gestellt werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, musste sich der 35-Jährige Blut nehmen lassen. Die Polizei hat auch Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)