Zwei Ehrenabzeichen für 25 Jahre Feuerwehrdienst in Schabringen

Anfang November konnte die Feuerwehr Schabringen ihre Generalversammlung abhalten. Der zweite Vorsitzende Christoph Pappe begrüßte die zahlreich anwesenden aktiven und passiven Mitglieder im Schützenheim Finningen. Das Dienstjahr 2024 war aus Sicht der aktiven Wehr sehr vielfältig, wovon Kommandant Tobias Scheitenberger berichten konnte. Neben den Übungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft konnte die Leistungsprüfung nach FWDV3 mit Erfolg absolviert werden. Besonders erfreulich war der hervorragende Lehrgangsabschluss zum MTA-Basismodul für zwei Kameradinnen (Juliane Sing, Lena Braun) aus der Jugendfeuerwehr. Diese verstärken nun die aktive Wehr in Schabringen. Maximilian Gulde legte in der Feuerwehrschule die Prüfung zum Gruppenführer erfolgreich ab. Im Jahr 2024 wurde die FFW Schabringen zu insgesamt acht Ernstfällen alarmiert. Des Weiteren erhielten alle aktiven Mitglieder neue Einsatzkleidung. Im Anschluss an den Bericht wurde Stefan Burger und Tobias Scheitenberger für ihre 25-jährige Dienstzeit geehrt. Die Ehrung wurde durch Kreisbrandinspektor Jürgen Schön und Kreisbrandmeister Tim Kullmann durchgeführt. Auch Bürgermeister Thomas Reicherzer richtete anschließend ebenfalls Gruß- und Dankesworte an die Geehrten sowie die Aktiven der Feuerwehr und die Versammlung. Dieses Jahr standen auch Neuwahlen der Vorstandschaft an. Es konnte der Erste Vorsitzende bestätigt werden und Markus Stuhler übernahm das Amt des Stellvertreters. Zum Abschluss informierte der Erste Vorsitzende Alexander Schmied über die anstehenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel Weihnachtsfeier, Dorfweihnacht und Schlachtfest.

