Überwältigende Hilfe für Brandopfer aus Schabringen

Plus Familie Zimmermann hat nach einem Feuer ihr Haus in Schabringen verloren – und erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Weil ein Feuerwehrmann sich für sie einsetzt.

Es war wohl die schlimmste Nacht ihres Lebens. Mit fatalen Folgen. Am 24. November 2021, ein Mittwochmorgen, hat das Haus von Familie Zimmermann aus Schabringen gebrannt. Es war nicht mehr zu retten, die Mama und ihre Kinder standen vor dem Nichts. Ohne Zuhause. Sie haben ihr komplettes Hab und Gut verloren.