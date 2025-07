Höchstädt sagt das „Stadtfest mit Herz“ ab

Zwei Bühnen, drei Areas und drei Tage Party – das Orga-Team für das Höchstädter „Stadtfest mit Herz“ hatte sich für das kommende Wochenende ein buntes Programm ausgedacht. Vom Höchstädter Marktplatz über die Bachgasse bis in die Herzogin-Anna-Straße sollte ab Freitag richtig gefeiert werden. Doch jetzt haben die Stadt und das Orga-Team das Stadtfest in Höchstädt abgesagt. Am Mittwoch um 20.26 Uhr erreichte unsere Redaktion eine E-Mail von Bürgermeister Stephan Karg mit der Absage.

Das Höchstädter Stadtfest ist ersatzlos abgesagt

„Aufgrund der unsicheren Prognosen und der schlechten Voraussagen mehrerer Wetternachrichtendienste hat sich das Orga-Team des Stadtfestes 2025 schweren Herzens dazu entschieden, das ‚Stadtfest mit Herz‘ ersatzlos abzusagen“, teilt der Rathauschef mit. Karg begründet die Entscheidung weiter: „Die Gefahr für unsere Gäste, aber auch für unsere Helferinnen und Helfer bei einem Gewitter ist unseres Erachtens nicht abschätzbar.“

Bei Regen steht kein Zelt auf dem Marktplatz zur Verfügung

Die Stadt habe keine Möglichkeit, ein Zelt auf dem Marktplatz aufzubauen. „Wir können bei Regen keine geeigneten Sitzplätze anbieten“, informiert der Bürgermeister. Karg bittet um Verständnis für die Entscheidung.

Die Wetterprognosen sagen von Freitag bis Sonntag Regen voraus. Auf einem Portal an allen drei Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Nach dem Start am Freitag um 18 Uhr hätte Bürgermeister Karg um 19 Uhr offiziell das erste Fass Bier anzapfen wollen. Das „Stadtfest mit Herz“ fällt nun buchstäblich ins Wasser.