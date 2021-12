Lauingen

vor 11 Min.

Der Landgasthof Schlösslekeller in Lauingen schließt

Plus Stefan und Sylvia Glass haben gemeinsam mit ihrer Familie für das Restaurant am Kreisel in Lauingen gelebt. Die ehemalige "Mausfall" war ihre Heimat. Warum jetzt Schluss ist.

Von Simone Bronnhuber

Viele Menschen im Landkreis Dillingen kennen das Restaurant am Kreisel zwischen Lauingen und Dillingen auch unter dem Namen "Mausfall". Seit vielen Jahren nun aber heißt das imposante Haus direkt an der Straße "Landgasthof Schlösslekeller". Und seit elf Jahren haben Stefan und Sylvia Glass dort gekocht und die Gäste bewirtet. Doch jetzt ist Schluss. Das Lauinger Ehepaar hört mit der Gastronomie auf. Aus ganz persönlichen Gründen. Und aufgrund der Corona-Pandemie.

