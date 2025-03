Nach „Aktenzeichen XY ungelöst“: 25 neue Hinweise auf möglichen Mörder von Sabine Rahn

42 Jahre nach dem Mord an Sabine Rahn aus Schnaitheim wurde der Fall jetzt in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ behandelt. Anschließend meldeten sich etliche Anrufer bei der Polizei. Wird Sabine Rahns Mörder nach 42 Jahren doch noch geschnappt? Die Reaktionen auf die am 5. März im ZDF ausgestrahlte Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ machen jedenfalls Hoffnung. Immerhin 25 Hinweise gingen bislang im Studio und beim Ulmer Polizeipräsidium ein. Was aufhorchen lässt: Es wurden auch konkrete Namen genannt. So bewerten die Ermittler die Hinweise.

Aktenzeichen XY Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mord Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schnaitheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis