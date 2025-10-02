Icon Menü
Schockanruf im Kreis Dillingen: Tochter eines Ehepaars sei schwer erkrankt

Landkreis Dillingen

Senioren sollten eine größere Geldsumme bezahlen, damit das notwendige Medikament bereitgestellt werden kann.
    Mit einem Schockanruf versuchte ein Unbekannter, ein Ehepaar aus dem östlichen Landkreis Dillingen zu betrügen.
    Mit einem Schockanruf versuchte ein Unbekannter, ein Ehepaar aus dem östlichen Landkreis Dillingen zu betrügen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Betrüger hat am Mittwochabend versucht, einen 80-Jährigen und seine Ehefrau aus dem östlichen Landkreis Dillingen um eine größere Geldsumme zu betrügen. Laut Polizeibericht meldete sich der Anrufer gegen 19 Uhr telefonisch auf dem Festnetz und gab sich als Mitarbeiter einer Uniklinik aus. Der Anrufer gab vor, dass die Tochter des Ehepaares schwer erkrankt sei und dringend ein Medikament aus der Schweiz benötige. Damit das Medikament bereitgestellt werden könne, sollten die Senioren eine größere Geldsumme bezahlen.

    Es meldet sich eine unbekannte Frauenstimme

    Nachdem der 80-jährige Ehemann das Telefonat übernommen hatte, verlangte er, seine Tochter zu sprechen. Es meldete sich daraufhin eine unbekannte Frauenstimme. Auf erneutes Verlangen des Seniors, diesmal seinen Schwiegersohn zu sprechen, meldete sich eine unbekannte Männerstimme.

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten Betrugs

    Der 80-Jährige rief schließlich auf seinem Handy seinen Sohn an und erkundigte sich nach seiner Tochter. Daraufhin flog der Betrugsversuch auf. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten Betrugs. (AZ)

