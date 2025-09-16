Das ist der beliebteste Biergarten im Landkreis Dillingen

Die Top 10 aller Biergärten im Landkreis ergab sich bereits aus den Einsendungen, die unsere Redaktion per E-Mail und via Sozialer Medien erreicht hat. Die Abstimmung der Leserinnen und Leser ließ am Ende aber nur einen Sieger zu. Wer schaffte es aufs Treppchen und wer schrammte knapp daran vorbei?

Schönster Biergarten Dillingens: Gasthof Krone Bissingen belegt den dritten Platz

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz fünf lieferten sich die Goldbergalm in Lutzingen und das Gasthaus zum Viehhof bei Medlingen. Um nur eine Stimme überholte der Lutzinger Biergarten den Konkurrenten und ließ diesen auf Platz sechs zurückfallen. Knapp wurde es auch für das Klosterbräu in Unterliezheim. Um nur wenige Punkte reichte es bei diesem nicht mehr fürs Treppchen.

Weggeschnappt hat den stolzen Platz drei mit 15 Prozent aller Stimmen der Gasthof Krone in Bissingen. Der Biergarten kann sich über treue Fans wie Daniel und Anika Schubert freuen: „Nicht nur, dass wir hier fast jede Woche verweilen – Wir haben uns auch letztes Jahr dazu entschieden, hier (im Hochsommer im Biergarten) zu heiraten“, schrieb das frisch gebackene Ehepaar in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Schönster Biergarten Dillingens: Platz zwei belegt Zum Adler in Oberbechingen

Auf den zweiten Platz im Wettkampf um den schönsten Biergarten der Region wählten die Leserinnen und Leser das Gasthaus Zum Adler in Oberbechingen. Inhaberin Monika Müller freut sich, „dass die Gäste so zufrieden sind und uns so weit nach vorne gebracht haben“, sagt die 58-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Lokal wurde vor vielen Jahren als „Dorfwirtshaus“ begründet. Den Biergarten baute Müller gemeinsam mit ihrem Ehemann auf. An das offizielle Eröffnungsdatum erinnert sie sich noch genau: Es war nämlich der 07.07.07.

Müller sagt, die Gastro sei zwar oftmals ein „harter Job“ – „Aber wenn die Gäste zufrieden sind, weiß man, dass man alles richtig macht“. Für die 60-Jährige ist es deshalb auch ein „wirklich schöner Job“. Bis zum 5. Oktober hat der Biergarten noch geöffnet und bietet zum Abschluss der Saison die „Wilde Woche“ von 24. bis 28. September an. In dieser Zeit wird es selbst Wild geben, das Müllers Ehemann und Tochter selbst geschossen haben.

Und den Titel „Schönster Biergarten Dillingens“ trägt ...

Als Sieger geht mit fast einem Viertel aller Stimmen der Landgasthof Zur Sonne in Hausen hervor. Seit vielen Jahren befindet sich das Lokal in Händen der Familie Rösch und hat erst vor kurzem einen weiteren Generationenwechsel vollzogen: Zu Beginn dieses Jahres haben die Töchter Rösch den Betrieb übernommen. Ihre Eltern haben den Biergarten vor 35 Jahren eröffnet. Darüber, dass dieser nun den ersten Platz der Abstimmung belegt hat, sagt Michaela Rösch: „Wir freuen uns natürlich riesig.“

Sie sei „ultra dankbar für diese Saison“ und dass die Leute jedes Jahr wiederkämen. Tatsächlich seien sie und ihr Team schon ein „bisschen traurig, dass es bald vorbei ist“. Wie lange diese Saison in Hausen noch gehen wird, ist vom Wetter abhängig. „Wir hatten schon Jahre, da ging‘s bis Ende Oktober“, sagt die 26-Jährige. Ganz auf den Biergarten verzichten muss man aber auch in der Winterzeit nicht. Zum Wochenende des Ersten Advents wird der Außenbereich des Gasthofs in eine Art Weihnachtsmarkt verwandelt. Von Freitag bis Sonntag hat der „winterliche Biergarten“ dann mit Feuerschalen und Weihnachtsmusik geöffnet.