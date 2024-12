Schotterstein fliegt bei Höchstädt von einem Lkw auf ein Auto

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag auf der Staatstraße 1171 bei Höchstädt gekommen. Gegen 12.10 Uhr befuhr eine 63-jährige Autofahrerin die Staatsstraße aus Richtung Dillingen. Von der Ladefläche eines entgegenkommenden Baustellenfahrzeugs prallte Polizeiangaben nach ein Schotterstein gegen die Motorhaube ihres Wagens. Der bisher unbekannte Fahrer des Baustellenfahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Dillinger Straße und beging Fahrerflucht. Am Audi entstand Unfallschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

