Das Jubiläum "60 Jahre Männergesangverein Schretzheim" war der Höhepunkt

print ohne Foto Die Schretzheimer Sänger ziehen Bilanz. Peter Röger, Rita Schneider und Maria Tögel werden für die 25-jährige Vereinstreue geehrt.

Bei der Jahreshauptversammlung hat der Männergesangverein Schretzheim im Feuerwehrhaus nach zwei schwierigen Jahren wieder auf ein ereignisreiches 2022 zurückgeblickt. Die Schretzheimer Sänger ließen ein Jahr Revue passieren, das mit zahlreichen Auftritten gespickt war und bei dem das 60-jährige Gründungsjubiläum das Highlight darstellte, wie Vorsitzender Hans Brugger erläuterte. Oberbürgermeister-Stellvertreter Walter Fuchsluger lobte die Vereinstreue der Mitglieder. Er betonte, dass dies auf eine gute Vereinsführung und ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl zurückzuführen sei.

"Schretzheimer Sänger leisten wichtigen Beitrag zur Pflege der Tradition"

Landratsstellvertreter Joachim Hien hob die Bedeutung der Vereine als Seele der Kultur im Landkreis hervor und betonte, dass der Männergesangverein Schretzheim einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Tradition leiste. Er überreichte als Geschenk ein "Stimmband-Öl" und dankte den Sängern und der Vereinsführung für ihre "tolle Arbeit". Franz Lingel, der Vorsitzende des Chorverbands Dillingen, stellte fest, dass der Männergesangverein Schretzheim einer der wenigen Männerchöre im Landkreis sei. Er betonte die Bedeutung der Chöre für den Erhalt des Liedguts und sprach die Schwierigkeiten an, die durch Corona verursacht wurden. Seit Mai 2022 sind Chorproben ohne Auflagen wieder möglich, viele Chöre hätten aber erst im September 2022 wieder mit den Proben begonnen. Daher freute er sich umso mehr, dass der Männergesangverein Schretzheim im Oktober 2022 sein 60-jähriges Gründungsjubiläum feiern konnte.

Schriftführer Georg Albert informierte über die vielfältigen Auftritte des Chores im abgelaufenen Jahr. Insgesamt trat der Chor neben seinen 33 internen Chorproben auch zehnmal in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Neben den alljährlichen Aktivitäten wie der Mitgestaltung von Gottesdiensten, der Teilnahme am Schretzheimer Adventskonzert, erinnerte Albert vor allem an das 60-jährige Gründungsjubiläum, dessen Festabend in den Kleeblattstuben stattfand.

Drei Mitglieder werden für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt

Chorleiter Herbert Graf sagte, dass erst die Lockerungen nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr einen Hoffnungsschimmer gebracht hätten. Ab Mai 2022 konnte wieder regelmäßige geprobt werden. Besonders freue ihn, dass alle Sänger wieder dabei waren. "Dies zeigt die tolle Gemeinschaft innerhalb des Vereins", so Graf. Der begeisterte Zuspruch des Publikums habe die Sänger und den Dirigenten für die harte Arbeit im Vorfeld der Feier zum 60-jährigen Bestehen entschädigt. Revisor Florian Stark, der mit Alfred Wasner die Finanzen geprüft hatte, bescheinigten Schatzmeister Ulrich Kreuzer eine bestens geführte Kasse. Hans Brugger ehrte abschließend Peter Röger sowie Rita Schneider und Maria Tögel für die 25-jährige Mitgliedschaft im Männergesangverein mit der silbernen Ehrennadel. (AZ)