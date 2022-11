Er war ein Macher beim BC Schretzheim und im Stadtrat: Heribert Immler wird 80

Plus Ein Fußball-Talent war er nicht, dennoch hat Heribert Immler, der jetzt 80 wird, für den BC Schretzheim eine Menge erreicht. Und auch für die Stadt Dillingen.

Als sich in den 1950er Jahren beim BC Schretzheim eine Schülermannschaft bildete, aus der später eine legendäre Fußball-Bezirksliga-Truppe wurde, war für Heribert Immler wenig Platz. "Ich war fußballtechnisch minderbegabt, Trainer Toni Kuster ließ mich höchstens mal das Tor hüten", erinnert sich Immler. Dennoch sollte der Schretzheimer in der Geschichte des 1930 gegründeten Ballspielclubs Schretzheim eine Schlüsselrolle einnehmen.