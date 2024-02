Schretzheim

Ein Schretzheimer sieht in Walnussbäumen eine Kapitalanlage

Im Walnussbaum-Hain der Familie Scharf in Schretzheim: Richard und Helga Scharf haben dort 80 Wallnussbäume gepflanzt, weitere 370 stehen auf einem Feld in Finningen. Mit einem Kerzenständer aus Walnussbaum-Holz fing die Leidenschaft für die Bäume an.

Plus Richard Scharf und seine Frau Helga aus Schretzheim haben 450 Walnussbäume gepflanzt. Der 85-Jährige sieht darin eine sinnvolle Investition.

Von Berthold Veh

Liebevoll streicht Richard Scharf im Wohnzimmer seines Hauses in Schretzheim mit seiner rechten Hand über einen hölzernen Kerzenständer. Für den Besuch unserer Redaktion hat ihn der heute 85-Jährige eigens in die Mitte des Tischs gestellt. Denn für den Schretzheimer ist es nicht irgendein Kerzenständer, sondern Ausdruck einer großen Leidenschaft. Geradezu andächtig berührt Scharf mit seinen Fingern das Holz, das von einem Walnussbaum stammt. Und seine Frau Helga verfolgt mit einem Wohlwollen die Szene. "Ich war von Beginn an fasziniert von dieser schönen Maserung", sagt der 86-Jährige und geht mit seinen Fingern die einzelnen Verästelungen nach, die auf der glatten Oberfläche sichtbar sind.

Die Geschichte hat vor etwa dreieinhalb Jahrzehnten ihren Anfang genommen. Sein Sohn Georg lernte damals den Beruf des Schreiners. Und für die Herstellung eines Kerzenständers brauchte er eben das Holz eines Walnussbaums. Vater und Sohn trieben schließlich ein Brett in einem Lager in Bäumenheim auf. Drei Holzstücke verleimten sie zu einem Klotz, und daraus fertigte der junge Schreiner schließlich den Kerzenständer. Richard Scharf kämpft gegenwärtig ebenso wie seine Frau gegen die gesundheitlichen Herausforderungen des Alters an. "Wenn ich aber hier sitze, etwas esse und diesen Kerzenständer anschaue, dann freue ich mich", sagt der Schretzheimer und lächelt.

