Ist die Schretzheimer Kreuzung für Fußgänger gefährlich?

Ein Stadtteil-Bewohner spricht in der Bürgerversammlung auch das lästige Warten der Autofahrer an der Kreuzung an. Es gibt Kritik an der Bahn.

Es ist ein Thema, das in Schretzheim immer wieder diskutiert wird: die Situation an der Schretzheimer Kreuzung. Gerhard Kocan meldet sich dazu am Freitagabend in der Bürgerversammlung in den Schretzheimer Kleeblattstuben zu Wort. Wenn er, vom Edeka kommend, den Überweg an der Ampel in Richtung Dillinger Stadtteil überquere, werde es immer wieder gefährlich. Während der Grünphase für Fußgänger biegen Autofahrer vom Bahnübergang kommend nach rechts in Richtung Dillingen ab. "Ich war da schon fünf Mal auf der Motorhaube gesessen", sagt Kocan.

Als Oberbürgermeister Frank Kunz nachfragt, ob er denn die Unfälle zur Anzeige gebracht habe, schränkt der Schretzheimer die Vorfälle etwas ein. Es seien Beinahe-Zusammenstöße gewesen, die Autofahrer hätten gerade noch im letzten Moment gebremst. Kocan nennt in der Bürgerversammlung, zu der etwa 60 Bürger und Bürgerinnen gekommen sind, auch noch ein zweites Ärgernis an der Schretzheimer Kreuzung - die "komplizierte Schaltung" der Ampelanlage. Sobald ein Zug komme, stehe der Verkehr auf der gesamten Kreuzung. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer, die geradeaus unterwegs sind und nicht nach Schretzheim abbiegen wollen, müssten an der Kreuzung zwei Minuten warten, sobald ein Zug auf der Donautalbahn komme.

"Es ist bisher kein Unfall passiert"

Kunz erläutert, dass die Schretzheimer Kreuzung bereits vor einigen Monaten erneut von der Polizei inspiziert worden sei. Er werde das Thema bei den zuständigen Stellen ansprechen. "Es ist bisher kein Unfall passiert", stellt der Rathauschef mit Hinblick auf den Fußgänger-Überweg fest. Und dies soll auch in Zukunft so bleiben. Hinsichtlich einer Verbesserung der Ampelschaltung machte Kunz wenig Hoffnung. Der Einfluss auf die Bahn sei gering.

Erich Kerber ärgerte sich in diesem Zusammenhang über die Bahn. Die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau des Dillinger Bahnhofs hätten immer noch nicht begonnen. "Die Bahn lässt uns jetzt mit dem Baubeginn bis ins Jahr 2026 hängen." Kerber forderte Druck zu machen, um den Ausbau zu beschleunigen. Kunz wies darauf hin, dass er wiederholt darauf gedrängt habe. Bekanntlich soll die Planung eines Büros, das die Bahn beauftragt hatte, mangelhaft gewesen sein.

Dillingens OB Kunz kritisiert die Ampelkoalition

Gretl Philipp sagte, dass die Mörslinger Straße in Schretzheim ständig zugeparkt sei. Für Autofahrer sei es schwer, da durchzukommen. Philipp regte an, beim Friedhof einen Parkplatz zu schaffen, um die Situation in der Mörslinger Straße zu verbessern. Hubert Probst hielt es für wünschenswert, dass für Hauseigentümer in weiteren Dillinger Baugebieten die Möglichkeit geschaffen wird, sich an ein Nahwärmenetz anzuschließen.

Oberbürgermeister Kunz (CSU) hatte zuvor auf die gegenwärtigen Bauarbeiten des Unternehmens Schwaben Regenerativ hingewiesen. Durch einen Ringschluss können weitere 400 Haushalte in der Dillinger Kernstadt an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Für einen Ausbau des Nahwärmenetzes brauche es aber Planungssicherheit. Und was er da von der gegenwärtigen Bundesregierung erlebe, sei "eine große Katastrophe". Es sei nämlich nicht berechenbar, wie die Ampelkoalition mit dem Thema Heizen mit Holz umgehen werde. Kunz äußerte die Befürchtung, dass dem Heizen mit Holz wegen der Freisetzung von Kohlendioxid ein Riegel vorgeschoben werden könnte.

Hans Kuster wiederum monierte, dass das im Jahr 1960 gebaute Lehrerwohnhaus bei der Kirche, das der Stadt gehört, in einem schlechten Zustand sei. "Es ist fast eine Schande, da muss man sich schämen", sagte Kuster. Kunz erklärte, es gebe zwei Optionen. Entweder das Gebäude mit Fördermitteln zu sanieren oder das Haus zu verkaufen.

Der Rathauschef hatte eingangs über die Entwicklung Dillingens und seiner Stadtteile informiert. In Schretzheim leben inzwischen 2523 Menschen, so viele wie nie zuvor. Ende 2021 zählte Schretzheim 2520 Einwohner und Einwohnerinnen. Es gab im vergangenen Jahr 21 Geburten, 15 Sterbefälle, zwölf Eheschließungen. Das Potenzial der Kindergartenkinder liegt in Schretzheim im Herbst bei 103, die Schülerzahl in der 1. Klasse bei 30. Das größte Projekt in Schretzheim ist derzeit die Erweiterung der Grundschule mit einem zweigeschossigen Anbau. Die Baukosten wurden vor zwei Jahren auf 2,5 Millionen Euro geschätzt, sie dürften sich spürbar erhöhen.