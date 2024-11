Unbekannter beschädigt Beifahrerseite eines Autos

Ein weißer Skoda wurde am Samstagvormittag durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparken im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand laut Polizeiangaben ein geschätzter Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Pkw war am Friedhofs-Parkplatz in der Mörslinger Straße in Schretzheim im Zeitraum zwischen 11.30 und 12.30 Uhr geparkt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

