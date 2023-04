Schretzheim

13:05 Uhr

Vor 125 Jahren begann der Bau der Schretzheimer Pfarrkirche

Plus Damit ging ein lang gehegter Wunsch der katholischen Pfarrgemeinde in Erfüllung. Die Grundsteinlegung wird am Sonntag gefeiert, 2024 gibt es ein größeres Fest.

Von Thomas Strehler Artikel anhören Shape

"Es ist in Schretzheim ein schon altes und dergestalten enges Pfarrgotteshaus, dass nicht einmal die ledigen Personen in der Christenlehre Raum genug finden, noch viel weniger bei anderen Gottesdiensten ohne die allergrößte Beschwernis erscheinen können. Die Weibspersonen nehmen alle Plätze in der Kirche ein, und die Mannspersonen müssen sich mit der ohnehin sehr kleinen Empore begnügen. Es war dies auch von jeher eine alte Klage, mit der sich schon so mancher entschuldigte, wenn er aus der sonn- und feiertägigen Pfarrmesse und Predigt ausgeblieben ist.“ Mit diesen Worten begründete Pfarrer Josef Hosemann am 21. August 1785 gegenüber der bischöflichen Regierung in Dillingen die Notwendigkeit eines Kirchenneubaus in Schretzheim.

Das Gesuch, eine neue Kirche bauen zu dürfen, wird abgelehnt

Dieses Gesuch wurde durch den bischöflichen Hofrat Schaller jedoch 1786 unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass die Kirche, die dem heiligen Laurentius geweiht war und ihren Standort an der heutigen Feuchtwanger Straße hatte, "bisher zur Fassung der Pfarrkinder geräumig genug gewesen sei und die Gemeinde gegen bisherige Zahl um keine Familie verstärkt wurde und in Zukunft auch nicht verstärkt werden wird.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen