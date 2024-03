Wer ist in die Lagerhalle in Schretzheim eingebrochen?

Unbekannte Täter haben eine Lagerhalle in Schretzheim gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Guilleaumestraße im Dillinger Stadtteil Schretzheim ein. Sie richteten einen Schaden von etwa 300 Euro an.

Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen versuchen Einbruchsdiebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)