Zusammenstoß auf der Schretzheimer Kreuzung: Schaden im vierstelligen Bereich

Am Mittwochabend sind im Dillnger Osten zwei Autos kollidiert. Offenbar nahm ein 18-Jähriger einem anderen Autofahrer die Vorfahrt.
    Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Dem Unfallverursacher droht ein Bußgeld.
    Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Dem Unfallverursacher droht ein Bußgeld. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Dillingen laut Polizeibericht einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann aus Richtung Schretzheim nach links abbiegen, um nach Steinheim zu fahren. Dabei übersah er offenbar gegen 17.45 Uhr einen anderen Pkw und nahm einem 64-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei teilte mit, dass dem 18-Jährigen nun ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung droht. (AZ)

