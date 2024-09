Den Horizont im Münchner Hofbräuhaus erweitert

Unser spanischer Austauschschüler hat uns am Freitag wieder verlassen. Der Junge brachte Schwung in unsere Familie – und erweiterte unseren Horizont gehörig. Die Kommunikation hatte Hürden. Wir Eltern können kein Spanisch, und seine Deutsch- und Englischkenntnisse sind noch ausbaufähig. Aber es gab ja eine Online-Übersetzungshilfe. Und so entstanden die herrlichsten Dialoge, auch mit dem Papa und der Mama unseres lieben Gastes.

