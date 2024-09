Jugendliche aus Saragossa besuchen Dillingen

Eine Woche lang war eine Austauschgruppe aus Saragossa zu Gast am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Oberbürgermeister Frank Kunz begrüßte die Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn im Dillinger Rathaus und stellte ihnen die Geschichte und die aktuelle Entwicklung der Stadt vor.

Untergebracht waren die 17 Jugendlichen, die von ihren Lehrerkräften María Martínez und Raúl Rodríguez begleitet werden, in Gastfamilien. Vonseiten des Sailer-Gymnasiums organisierte Stefanie Holand zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Spanisch den Austausch mit dem IES Ramón y Cajal (Instituto de Educación Secundaria) und freute sich, dass dieser bereits zum zweiten Mal seit der Corona-Pandemie durchgeführt werden kann.

Dillinger Lehrerin: „Die spanischen Gäste bereichern den Spanischunterricht“

Lehrerin Holand betont: „Die spanischen Gäste bereichern auch den Spanischunterricht während ihres Aufenthalts und begleiten in einzelnen Stunden ihre Austauschpartner in andere Fächer. Begeistert sind sie von der herzlichen Aufnahme in den Familien, ohne die ein solcher Austausch gar nicht möglich wäre.“ In ihrer Freizeit besuchten die spanischen Schülerinnen und Schüler neben dem Schloss Neuschwanstein unter anderem die Städte Ulm und Nördlingen sowie das Dillinger BayernLab.

Der Gegenbesuch der Sailer-Schüler findet Ende September statt

„Zaragoza“ – so der spanische Name – ist eine Stadt mit über 650.000 Einwohnern im Nordosten Spaniens. Bereits Ende September findet der Gegenbesuch des Sailer-Gymnasiums statt. Auch hierfür ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler in Gastfamilien wohnen und ein abwechslungsreiches Schul- und Freizeitprogramm erleben. (AZ)