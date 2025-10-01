Nach den Schüssen an der B16: Justiz ermittelt wegen Extremismusverdacht

Der Fall in Dillingen, bei dem ein 21-Jähriger mit einem Luftgewehr auf insgesamt 19 Autos geschossen hat, beschäftigt weiter die Justiz. Der mutmaßliche Schütze wurde zwar schnell verhaftet, nachdem er Mitte September an mehreren Abenden auf vorbeifahrende Autos bei Dillingen gezielt hatte – und sitzt in Untersuchungshaft. Doch es bleiben Fragen zum Motiv. Wie unsere Redaktion erfuhr, ermittelt inzwischen die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) in München.

