Schüsse an B16 in Dillingen: Justiz ermittelt wegen Extremismusverdacht

Kriminalfall

Nach den Schüssen an der B16: Justiz ermittelt wegen Extremismusverdacht

Ein 21-Jähriger aus Dillingen schießt auf 19 Autos und wird schnell verhaftet. Doch es bleiben Fragen zum Motiv. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist.
Von Philipp Scheuerl
    •
    •
    •
    Warum hat der Mann auf die Autos geschossen? Der Fall des mutmaßlichen B16-Schützen beschäftigt die Justiz. Es heißt, er solle sich einer Aussage verweigern.
    Warum hat der Mann auf die Autos geschossen? Der Fall des mutmaßlichen B16-Schützen beschäftigt die Justiz. Es heißt, er solle sich einer Aussage verweigern. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Der Fall in Dillingen, bei dem ein 21-Jähriger mit einem Luftgewehr auf insgesamt 19 Autos geschossen hat, beschäftigt weiter die Justiz. Der mutmaßliche Schütze wurde zwar schnell verhaftet, nachdem er Mitte September an mehreren Abenden auf vorbeifahrende Autos bei Dillingen gezielt hatte – und sitzt in Untersuchungshaft. Doch es bleiben Fragen zum Motiv. Wie unsere Redaktion erfuhr, ermittelt inzwischen die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) in München.

