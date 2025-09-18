Icon Menü
Schützenheime im Kreis Dillingen: So streng sind die Regeln mit Luftgewehren

Landkreis Dillingen

Schützen sind entsetzt über den Mann, der bei Dillingen auf Autos geschossen haben soll

Die Kripo geht mittlerweile davon aus, dass 19 Fahrzeuge getroffen wurden. So streng ist der Umgang mit Luftgewehren in Schützenheimen des Kreises Dillingen.
Von Philipp Scheuerl
    • |
    • |
    • |
    Für Schützen ist das Luftgewehr keine Waffe, sondern ein Sportgerät. Vereinsmitglieder sind entsetzt, dass ein 21-Jähriger bei Dillingen mit einem Luftgewehr auf 19 Fahrzeuge geschossen haben soll. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Inzwischen sind es 19. Die Kriminalpolizei Dillingen geht nun von 19 Fahrzeugen aus, die ein 21-Jähriger an der B16 beim Dillinger Stadtteil Hausen mit einem Luftgewehr angeschossen haben soll. Nach einem zweiten Bericht unserer Redaktion waren weitere Geschädigte zur Dillinger Polizei gefahren und ließen ihr Auto sichten. Die Beweislage scheint eindeutig. Doch während sich der 21-Jährige in Untersuchungshaft zurechtfinden muss, schütteln Sportschützinnen und Sportschützen aus der Region nur mit dem Kopf. „Jeder kann in ein Geschäft gehen und eine Luftpistole kaufen“, sagt Gauschützenmeister Hubert Gerblinger vom Schützengau Wertingen, „das ist komplett daneben und hat mit unserem Sport nichts zu tun.“

