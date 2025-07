Gundelfinger Schüler erhalten die „Eintrittskarte ins Berufsleben“

Mit einer Feier verabschiedete die Mittelschule am Schlachtegg in Gundelfingen ihre diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. Insgesamt 57 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Abschlussprüfungen: 18 Neuntklässler legten den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule ab, während sich 39 Zehntklässler der Prüfung für die Mittlere Reife unterzogen.

In der festlich geschmückten Brenzhalle wurde nicht nur der schulische Erfolg gefeiert, sondern auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Rektor Markus Stuhler zitierte Johann Wolfgang von Goethe mit den Worten: „Was immer du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.“ Mit diesem Zitat ermutigte er die Jugendlichen, mit dem Abschluss in der Tasche ihren Träumen weiter zu folgen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Auch Konrektorin Ingrid Kling beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Schulabschluss und würdigte ihr Engagement sowie die Unterstützung durch Eltern und Lehrkräfte.

Feierliche Verabschiedung der Absolventen an der Mittelschule Gundelfingen

Als Vorsitzender des örtlichen Mittelschulverbands und Bürgermeister der Stadt Gundelfingen richtete auch Dieter Nägele das Wort an die Absolventinnen und Absolventen. Bei seiner Ansprache verglich er den Schulabschluss mit einer Eintrittskarte ins Berufsleben. Viele Schülerinnen und Schüler starten im Herbst in eine Ausbildung, andere setzen ihren Bildungsweg an einer Fachoberschule oder in der zehnten Klasse fort.

Stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler dankten Fedan Touson (9a), Marijana Brko (Schülersprecherin, 10aM) und Paul Meyer (10bM) allen Eltern, Lehrkräften und vor allem sich selbst. Was sie über die Jahre geleistet haben, mache die Schülerschaft jetzt besonders stolz. Auch Andreas Dennenmoser, Vorsitzender des Elternbeirats, schloss sich den Glückwünschen an und betonte den Stolz der Eltern auf die Leistungen ihrer Kinder.

Jahrgangsbeste werden in Gundelfingen geehrt

Die Jahrgangsbesten erhielten vom Elternbeirat und der Schule eine besondere Ehrung. Auf den ersten drei Plätzen des qualifizierenden Schulabschlusses reiht sich hinter Mohamad Al Khatib und Tayler Schneider, die denselben Schnitt erreicht haben, Nasim Nasiri ein. Bei der Mittleren Reife teilen sich Selin Kaplan, Jana Mayer, Paul Meyer, Manuel Oberschmid und Klaus Wiedemann den 3. Platz. Die Jahrgangsbeste der Zehntklässler ist Julia Kränzle, gefolgt von Kent Cabatingan.

Musikalisch wurde die Feier vom Chor der fünften Klassen unter der Leitung von Jessica Blöck umrahmt. Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von Eva Marie Ramsperger, Absolventin der Klasse 10bM, die mit zwei Harfenstücken das Publikum begeisterte. Zum festlichen Ausklang präsentierten sich die Schüler auf der Tanzfläche: Der jährlich stattfindende Tanzkurs unter der Leitung von Birgit Kerker und Ingrid Kling fand seinen Höhepunkt mit einer eindrucksvollen Tanzvorführung vor dem gespannten Publikum. (AZ)