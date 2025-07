„Wir waren ein sehr gutes Team“: Schulleiter verlässt das Albertus-Gymnasium

Sie kamen bereits als Team ans Albertus-Gymnasium. Noch-Schulleiter Jochen Schwarzmann und sein bisheriger Stellvertreter Joachim Weishaupt starteten 2022 gemeinsam in Lauingen. Schon beim Kennenlern-Kaffee stand fest: Die Chemie stimmt. Daher fällt der Abschied nicht leicht. „Ich weine ein bisschen, ich geb‘s zu“, verrät Weishaupt. „Wir waren ein sehr gutes Team“.

Schulleiter Jochen Schwarzmann kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Zum 1. August verlässt Schwarzmann das Albertus-Gymnasium und kehrt in seine Heimat zurück: Krumbach. Dort ist der 54-Jährige geboren. Aufgewachsen ist er in Augsburg und studiert hat er in München: Musik auf Lehramt mit Klarinette im Hauptfach. Als Musiklehrer arbeitete er zwölf Jahre in Weißenhorn – bis er das erste Mal nach Krumbach zurückkehrte. Am dortigen Simpert-Kraemer-Gymnasium verbrachte Schwarzmann zwölf Jahre als stellvertretender Schulleiter. Vor drei Jahren wurde er schließlich Schulleiter am Albertus-Gymnasium. Sein Wohnort blieb jedoch Krumbach.

„Mir gefällt die Schule hier unglaublich gut“, sagt Schwarzmann. Doch sein Fahrtweg betrage täglich jeweils 45 Minuten hin und zurück. Zum Simpert-Kraemer-Gymnasium wären es „mit dem Fahrrad 20 Sekunden“. Die gewonnene Zeit möchte der 54-Jährige insbesondere in seine Ehrenämter investieren. Der Schulleiter ist nämlich auch als Stadtrat, in der Kirchenverwaltung, der Volkshochschule, im Lions Club und der katholischen Sozialstation Krumbachs tätig. Als Musiker freue er sich außerdem darauf, sich neuen praktischen Aufgaben, wie dem Chor am Simpert-Kraemer, zu widmen.

„Es ist sehr persönlich“: Schwarzmann nimmt Abschied vom Albertus-Gymnasium

Vermissen werde Schwarzmann am Albertus-Gymnasium vor allem das Menschliche und die Gespräche mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern, die er am Albertus-Gymnasium erlebt habe. „Die Begegnungen mit den Menschen sind das A und O“, sagt der Schulleiter. Zwischen 500 und 600 Kinder und Jugendliche besuchten die Lauinger Schule – man kenne sich untereinander. „Es ist sehr persönlich“, findet der 54-Jährige.

Besonders hebt er die „super Zusammenarbeit“ mit den Kolleginnen und Kollegen hervor. „Schule ist keine One Man Show,“ sagt Schwarzmann. Auf das, was sie als Team in den vergangenen Jahren erreicht hätten, sei er stolz. Beispielsweise habe man die Schulpartnerschaft mit regionalen Unternehmen wie Deutz-Fahr ausgebaut. In Form von Praktika würden Kinder und Jugendliche Einblicke in die Arbeitswelt bekommen. Ein weiteres Highlight sei die geplante Generalsanierung und die Erweiterung der Schule mit neuer Aula – laut Schwarzmann ein „echter Meilenstein“.

Wer bildet das neue Schulleitungs-Team am Albertus-Gymnasium in Lauingen?

Dem kann Schwarzmanns Nachfolger Joachim Weishaupt nur zustimmen. In seinen Augen dürfe es künftig genau so weitergehen. Auf seine neue Rolle als Schulleiter am Albertus-Gymnasium freue er sich riesig. Er machte vor dreißig Jahren bereits sein Abitur an der Schule und wurde schließlich Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer. Von 2013 bis 2022 arbeitete er als Fachreferent für Informatik an der Akademie für Lehrerfortbildungen. Digitale Möglichkeiten auszuschöpfen, sei dem 49-Jährigen daher ein Anliegen. Gleichzeitig sagt er: „Es geht nicht alles digital.“ Für Schülerinnen und Schüler sei es auch wichtig, mit dem Bleistift auf Papier zu schreiben und beispielsweise mathematische Lösungsansätze analog ausprobieren zu können. Tablets etwa sollten dort eingesetzt werden, wo es wirklich Sinn mache, findet Weishaupt.

Nach Schwarzmanns Abschied wolle sich der frisch gebackene Albertus-Schulleiter erst einmal die Zeit nehmen, sich gemeinsam mit seinem Team neu zu sortieren. Wer dieses zum kommenden Schuljahr als Weishaupts Stellvertreter oder Stellvertreterin ergänzen wird, ist noch offen. Die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich bereits bei dem 49-Jährigen vorgestellt. Wer das Amt jedoch übernehmen wird, entscheidet das Kultusministerium in den Sommerferien.

Klar ist jedenfalls, dass das Vertrauen zwischen Weishaupt und Schwarzmann bestehen bleibt. Dienstlich wie freundschaftlich wollen die beiden „weiter im Austausch“ bleiben. Außerdem möchte Schwarzmann das Albertus-Gymnasium zu den großen Konzerten, etwa zum Weihnachtskonzert, besuchen.