Schulumbau in Bissingen wird deutlich kleiner – ist die Mittelschule in Gefahr?

Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Ferien genießen, wird an der Schule in Bissingen gewerkelt – zum Beispiel werden dieser Tage die Fenster geputzt. Die ungeputzten Schulfenster verursachten in der schwäbischen Bezirkshauptstadt Augsburg kürzlich einen kleineren Aufschrei. Dort ist offenbar kein Geld da für ein wenig Durchblick. Anders sieht es in Bissingen aus. Doch auch dort soll gespart werden. Denn die geplante Erweiterung des Schulgebäudes wird kleiner ausfallen und soll so knapp rund fünfeinhalb Millionen Euro sparen. Denn die Gemeinde ist nicht sicher, ob sie die Mittelschule im Kesseltal halten kann.
Bissingen
