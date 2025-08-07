Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Schulumbau Bissingen: Kleiner Anbau statt teurem Neubau

Bissingen

Schulumbau in Bissingen wird deutlich kleiner – ist die Mittelschule in Gefahr?

Die Kesseltal-Gemeinde muss die Grund- und Mittelschule erweitern – will nun aber angesichts der Schülerzahlen vorsichtiger planen.
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Die Grund- und Mittelschule Bissingen ist unter einem Dach untergebracht. 210 Kinder lernten dort im Schuljahr 2024/25. Weil die Schülerzahlen der Mittelschule niedrig sind, verzichtet die Gemeinde auf einen großen Neubau.
    Die Grund- und Mittelschule Bissingen ist unter einem Dach untergebracht. 210 Kinder lernten dort im Schuljahr 2024/25. Weil die Schülerzahlen der Mittelschule niedrig sind, verzichtet die Gemeinde auf einen großen Neubau. Foto: Christina Brummer

    Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Ferien genießen, wird an der Schule in Bissingen gewerkelt – zum Beispiel werden dieser Tage die Fenster geputzt. Die ungeputzten Schulfenster verursachten in der schwäbischen Bezirkshauptstadt Augsburg kürzlich einen kleineren Aufschrei. Dort ist offenbar kein Geld da für ein wenig Durchblick. Anders sieht es in Bissingen aus. Doch auch dort soll gespart werden. Denn die geplante Erweiterung des Schulgebäudes wird kleiner ausfallen und soll so knapp rund fünfeinhalb Millionen Euro sparen. Denn die Gemeinde ist nicht sicher, ob sie die Mittelschule im Kesseltal halten kann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden