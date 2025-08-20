Kennzeichen eines Motorradanhängers in Schwennenbach gestohlen

Im Kugelbachweg im Höchstädter Ortsteil Schwennenbach ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 29. Juli und dem 4. August ein Kennzeichendiebstahl an einem Motorradanhänger. Das Kennzeichen wurde nach Angaben der Polizei durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Dillinger Polizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

