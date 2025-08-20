Icon Menü
Schwennenbach: Kennzeichen eines Motorradanhängers in Schwennenbach gestohlen

Schwennenbach

Kennzeichen eines Motorradanhängers in Schwennenbach gestohlen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
    In Schwennenbach wurde ein Kennzeichen entwendet.
    In Schwennenbach wurde ein Kennzeichen entwendet. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Im Kugelbachweg im Höchstädter Ortsteil Schwennenbach ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 29. Juli und dem 4. August ein Kennzeichendiebstahl an einem Motorradanhänger. Das Kennzeichen wurde nach Angaben der Polizei durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Dillinger Polizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

